Junáci z Vysočiny sněmovali v Brodě. Po třech letech

Havlíčkův Brod – Více než tři stovky skautů přibyly v posledních třech letech na Vysočině.

V Havlíčkově Brodě se v sobotu uskutečnil krajský sněm Junáka. Dorazila stovka skautů a skautek z celé Vysočiny.Foto: Deník/Filip Brož

Zájem o skauting tak rozhodně neupadá, ale naopak vzrůstá," říká předseda krajské rady Junáka Zdeněk Matějka.

Ve skautském klubu v Havlíčkově Brodě se v sobotu po třech letech opět uskutečnil krajský sněm Junáka. Skauti tak mimo jiné zhodnotili uplynulé roky či si zvolili nové předsedy.

„Na Vysočině působí více než dva tisíce čtyři sta skautů a skautek, kteří působí ve třiadvaceti střediscích. Všichni vzájemně spolupracujeme. Jsem rád, že děti a mládež mají o skauting zájem a trend se naštěstí zvyšuje," řekl Matějka s tím, že v celé zemi je skautů asi pětapadesát tisíc.

V poslední době je podle předsedy také oblíbený rodinný skauting. Každé středisko pořádá tábory a pravidelné výpravy, výjimkou nejsou ani celoroční hry a závody. „Kořeny skautingu zůstávají i nadále stejné, ale systém se zdokonaluje, mění a přizpůsobuje nové době. Každý týden například pořádáme v Havlíčkově Brodě schůzky. Rádci či vedoucí oddílu si pro skauty připravují až dvouhodinový program, ve kterém nechybí například uzlování, orientace v přírodě, zdravověda či morseovka," doplnil Matějka.

Již dvanáct let se skautingu věnuje osmnáctiletá Šárka Vrbická, která v Přibyslavi vede skupinku čtyř dětí. „Mám na starosti dvě devítileté a dvě jedenáctileté děti, které se snažím zasvětit do základů skautingu. Kromě základních uzlů a morseovky tak například hrajeme různé hry nebo chodíme do lesa," uvádí Vrbická. Ona sama se do skauta dostala úplně náhodou. „Měla jsem tam kamarádku, takže kvůli ní jsem to zkusila a už jsem tam zůstala. Rozhodně nepřemýšlím, že bych skončila," dodává skautka.

Sněmu se zúčastnil i místonáčelník Junáka pro Českou republika Michal Tarant. „Naším programem se nám daří oslovovat děti a mládež, které tak dokážeme odpoutat ze spárů moderních technologií, tabletů a počítačů. O skauting je u nás stále zájem, což je dobře. Na druhou stranu musíme reagovat na moderní dobu, takže i během táboření a her využíváme například GPS lokátory. Kořeny však zůstávají," uzavírá Tarant.