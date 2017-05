Kam se vydat o víkendu s dětmi? Za ježibabou, zvířátky nebo na trucky

Havlíčkobrodsko - Poslední květnový víkend se v celém regionu ponese v duchu oslav Dne dětí. Rodiny s dětmi se mohou vydat třeba za zvířátky do Pavlova, za mysliveckými tradicemi do Rozsochatce nebo za obřími trucky do Rušinova.

Příležitost bude mít i ten, kdo by se rád seznámil s nějakou pohádkovou bytostí. V nadcházejících dnech jich totiž bude všude dost. Hned první odpoledne jako v pohádce přivítá malé oslavence v sobotu od 14 hodin v okolí Mateřského centra Zvoneček v Havlíčkově Brodě. Pro nejmenší tu bude připraven bohatý program. „V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v AZ centru. Hlavně děti se mohou těšit na řadu her a soutěží, kterými je budou provázet pohádkové bytosti,“ uvedla Aneta Slavíková z brodské Oblastní charity. Na lesní putování s pohádkovými bytostmi v tento den láká také Golčův Jeníkov. Akce začíná ve 14 hodin v klubu Vagón a blízkém okolí. Na programu je volná zábava s tancem, živá hudba nebo skákací hrad. Kdo už má dost pohádek a dává přednost atrakcím na více kolech, může se vydat do Rušinova. O víkendu si tu dají dostaveníčko všichni fanoušci obřích vozů. Od pátku do neděle se tu koná 4. ročník Srazu truckšoférů. V sobotu proběhnou také oslavy Dne dětí. K poslechu zahraje kapela Splašený noty, chystají se zajímavé soutěže a nebude chybět ani spanilá jízda trucků. ČTĚTE TAKÉ: V Počátkách se v létě utkají špičky letecké akrobacie Malí milovníci přírody si jistě nenechají ujít sobotní program v záchranné stanici pro hendikepované živočichy Pavlov. Čeká tu na ně nejen velmi populární vydra, lišák Lukáš, dravci a spoustu dalších zvířátek, ale také zábavné hry a opékání špekáčků. Na programu jsou rovněž komentované prohlídky, a to v 10, 13 a 15 hodin. Děti jistě zaujme i fakt, že z Pavlova pochází slavný večerníčkový Vydrýsek. Pobavit se a zároveň si zajezdit na kole mohou děti i dospělí v Pelestrově. V areálu místní hospůdky je v sobotu čeká závod na kolech a pěší pohádková cesta. Závod i pohádková cesta odstartují ve 14 hodin. V 16 hodin nejmenší potěší Kouzelné divadlo Pinder, následuje vyhodnocení disciplín pro dospělé, opékání špekáčků a slavnostní zakončení večera ohňostrojem. K oslavám Dne dětí se připojí také myslivci ze Statku Lesolg z Rozsochatce. V místním zámeckém parku pro ně budou připraveny ukázky mysliveckých tradic, sokolnictví a spousta zajímavých soutěží. Akce se koná v sobotu od 13 hodin. ČTĚTE TAKÉ: Sklárny ve Světlé se otevřou lidem. Veřejnosti představí i nové linky Kdo by si nenašel čas v sobotu, má možnost pobavit se s dětmi i v neděli. Program pro děti v tento den chystá třeba Havlíčkův Brod ve spolupráci s AZ Centrem. Den dětí Na Plovárenské vypukne ve 14 hodin. Slavnostního zahájení se ujmou roztleskávačky ze skupiny Cheerleaders. Následují soutěže, malování na obličej, doprovodný program a nebudou chybět ani u dětí populární skákací hrady. Jako host vystoupí taneční skupina Tendenc. Neděle bude dětem patřit i ve Světlé nad Sázavou. Zábavný program si pro ně od 9 hodin připravil místní hokejový klub. Akce plná zábavných her, soutěží, pohybových úkolů a odměn se bude konat na náměstí Trčků z Lípy.



