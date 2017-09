Kapela Pumpa vystoupí v Havlíčkově Brodě po 31 letech

Havlíčkův Brod - Pátek 13. října bude šťastný. Alespoň pro fanoušky legendární pražské kapely Pumpa, která se do Havlíčkova Brodu vrací po dlouhých 31 letech.

„Když se na rockovém festivalu Vysočina v Havlíčkově Brodě vedle charakteristického profilu Michala Němečka objevily i z gramofonových desek známé tváře Jindřicha Vobořila, Ladislava Čepeláka a Radka Křemeňáka, vesměs borců skupiny Pumpa, některým „soupeřům“ ztvrdly rysy. Co tu dělají ti „profíci“?“, hlásal tehdejší Mladý svět (7/1986).

Z původní sestavy v kapele dnes hraje pouze zakladatel Michal Němeček. Ale jak jsme se mohli přesvědčit v loňském roce na festivalu v Dobrohostově, kapela hraje ve skvělé formě.

"Vedle Žlutého psa je Pumpa druhou kapelou, která cíleně hraje southern rock, ale na rozdíl od Psa má docela štěstí s neutrálně vymyšleným českým názvem," uvádí Dalibor Mierva v textu s názvem Pumpa stále pod tlakem, který vznikl v roce, kdy Pumpa dosáhla Kristových let. Inspirací pro vznik kapely byla zejména hudba Lynyrd Skynrd, ZZ TOP, Johnyho Wintera, Aerosmith či AC/DC.

"V textech se neřeší nic, nad čím by bylo třeba dlouze přemýšlet. Ostatně hardrock s bluesově-jižanskými akcenty by se nějakým filozofováním zalykal. Tady jde o energii šlapající rytmiky, svěží nápady, tryskající z vyhrávek slide kytary." (z recenze cédéčka).

Pumpa nikdy nehrála na akcích typu Festival politické písně v Sokolově. Možná i tato skutečnost byla jedním z důvodů, proč kapele, která byla ve druhé polovině osmdesátých let na vrcholu a sbírala zasloužené vavříny v Beat salonu či rozhlasové soutěži Větrník, nebylo tehdy umožněno nahrát desku.

To se podařilo po mnoha peripetiích až o mnoho let později. V roce 1999 u Popronu vydávají "…tak tradá!" "Hodně jsem spokojen s úvodní skladbou Hodim si lano, což je taková poklona AC/DC", říká Michal Němeček v rozhovoru pro časopis Spark. Není bez zajímavosti, že vydání prvního alba velkorysou částkou podpořil Zdeněk Barták, který v kapele působil v jejím prvním období (do roku 1985) jako zpěvák.

V roce 2002 si Pumpa plní dlouholetý sen a vydává komplet tří CD (Ozvěny, Parní pumpa, Otužování), který mapuje autorsky nejplodnější období kapely v letech 1983 až 1994. Tím je splacen dluh vůči fanouškům.

V roce 2011 Pumpa vydává zatím poslední album s názvem Masařka. Jednou z nejvýraznějších skladeb alba je píseň s názvem O tom to může bejt. V ní Michal Němeček vzdává hold své druhé největší vášni: horolezectví a vysokohorské turistice.

Kapelou prošli namátkou: Jindřich Vobořil, který se později dal na muzikálovou dráhu (Annáš v první pražské inscenaci Jesus Christ Superstar aj.), Dan Horyna (přechod k Vitacitu), Milan Balcar (Katapult), Zdeněk Barták (Michal Prokop & Framus Five), Ondřej Konrád (Blues Band Luboše Andršta, jinak též hudební publicista) a dlouhá řada dalších muzikantů.

Kapela dnes vystupuje v sestavě, která se s výjimkou zpěváka stabilizovala v roce 2008. Pumpa vždy těžila z dokonalé souhry dvou sólových kytar. Od roku 2001 v kapele působí Pavel Marcel, muzikant s pověstí jednoho z nejvšestrannějších kytaristů současnosti. Po delší absenci se do kapely před devíti lety vrátili Roman Krajdl (bicí) a Milan Lebeda (baskytara). Za mikrofonem letos na jaře Zdeňka Jakubce vystřídal pomalu o dvě generace mladší Miloš Mařík.

V květnu loňského roku Pumpa vyhrála hlasování fanoušků v soutěži Rádia Beat o předskokana AC/DC na jejich pražském koncertu. Pumpa zůstala těsně před „pekelnou“ branou, ze tří doporučených kapel se management AC/DC nakonec rozhodl pro vycházející hvězdu s názvem Doctor Victor.

Na konci září Pumpa vystoupí v Praze, v Plzni a v Českých Budějovicích na třech společných koncertech s jižanskou kapelou Skinny Molly z Nashvillu (USA). Ve čtvrtek 12. října odehraje „generálku“ v pražském Vagonu na Národní třídě. A konečně v pátek 13. října „nasadí páku“ v havlíčkobrodském klubu Oko. Návrat legendy do Havlíčkova Brodu po dlouhých 31 letech…

Vystoupení Pumpy doprovodí dvě domácí party – oživující se Bass s frontmanem Jardou Bořilem a stylový Ozzy Osbourne Czech Revival, který zahraje (velmi dobře!) okolo půlnoci největší Ozzyho pecky.

Petr Kletečka