Karneval na sněhu

Pohled - Sbor dobrovolných hasičů v Pohledu uspořádal v minulou neděli nultý ročník karnevalu na sněhu.

Sníh bohužel trochu tál, ale to neodradilo děti ani rodiče a sešlo se skoro 40 masek. Děti se svými rodiči byly rozděleny do dvou družstev, která absolvovala různé soutěže – např. vláček, překážková dráha, slalom na bobech a sáňkách, házení sněhových koulí do kbelíků, posunování nafouknutých balonů pomocí koulí, skok do dálky.

Vyvrcholením bylo stavění čehokoli ze sněhu. Jedno družstvo postavilo ležícího sněhuláka, druhé udělalo zoologickou zahradu, kde nechyběl ani krokodýl. Příjemné slunečné odpoledne bylo zakončeno předáním medailí a sladkostí. Vyhráli všichni, kteří se přišli zapojit a udělat si hezké odpoledne na čerstvém vzduchu.

Jiří Farka