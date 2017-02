Knihovnička v Charitním domově a BAN!u je díky studijnímu centru BASIC plnější

Havlíčkův Brod – Na svátek svatého Valentýna připadá také Mezinárodní den darování knihy, který příjemně překvapil havlíčkobrodský Charitní domov pro matky s dětmi a Nízkoprahový klub BAN!.

Do obou služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod přišla totiž v úterý 14. února vzácná návštěva ze studijního centra BASIC v Havlíčkově Brodě, aby darovala tamním dětským klientům krásné knihy.

Nejdříve se milého dárku dočkaly děti z Charitního domova – každý ze šesti malých zvědavců dostal po jedné knize. Také v BAN!u se knihovnička po úterní návštěvě rozšířila. „Paní Švecová z BASIC centra si navíc se zájmem prohlédla naše zázemí. Popovídaly jsme si i o problematice doučování dětí, jelikož do klubu stále hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni dětem, jež k nám docházejí, pomoci s úkoly do školy a učením," nastínila vedoucí Nízkoprahového klubu BAN! při Oblastní charitě Havlíčkův Brod Mgr. Jana Mieslerová.

O aktivitě havlíčkobrodského studijního centra BASIC v rámci Mezinárodního dne darování knihy si můžete více přečíst přímo na jeho webových stránkách: http://www.basic.cz/mezinarodni-den-darovani-knihy-v-havlickove-brode/.

Aneta Slavíková