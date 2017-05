Koncem srpna vypne přibyslavská televize zastaralé analogové vysílání

Přibyslav – Na zásadní změnu se budou muset připravit majitelé starých televizorů v Přibyslavi. Koncem srpna vypne přibyslavská televize zastaralé analogové televizní vysílání, protože je nekvalitní a nákladné.

Ilustrační foto.Foto: Deník

„Ke konci srpna 2017 přestane město Přibyslav poskytovat analogové televizní vysílání. Náhradou analogového formátu jsou již nyní programy ve formátu DVB-T v trojnásobně vyšším počtu a samozřejmě i vyšší kvalitě,“ informoval místostarosta Michael Omes. Majitelé nejstarších typů televizorů, budou potřebovat takzvaný set-top-box (převodník s ovladačem) za cenu asi 600 korun. „Případně doporučujeme investici do nových TV přijímačů s obrazovkou typu LCD nebo LED, které jsou daleko kvalitnější a navíc také energeticky úspornější,“ podotkl Omes.

Město Přibyslav letos investuje do modernizace kabelové televize asi 70 tisíc korun. Finance jsou určeny právě na modernizaci kabelového televizního vysílání," upřesnil starosta Martin Kamarád. V souvislosti s tím město hodlá v létě ukončit již zmiňované zastaralé analogové vysílání.

„Analog vypneme zhruba v srpnu. Nahradí ho vysílání označené DVBT, které nabídne uživatelům kabelové televize mnohem větší počet programů. Zároveň i kvalitnější signál. Majitelé starých televizorů se jich nemusejí vzdát. Mohou si zakoupit speciální modem, který jim umožní televizi sledovat dál," popsal změny přibyslavský starosta. Na webu města Přibyslav má kabelová televize dokonce svou zvláštní rubriku, kde mohou uživatelé vysílání psát svoje stížnosti a připomínky k provozu a kvalitě televizního vysílání a komunikovat přímo s informatikem, který má kabelovou televizi na starost.

Podle informatika městského úřadu Přibyslav, kterým je Jiří Koudela, měl být analog vypnut již mnohem dříve, neboť se jedná o zastaralé vysílání, které většina kabelových televizí neužívá. S tím souvisí i častá poruchovost. „Problém je i s opatřováním nových součástek, když chceme na vysílači provádět opravy. Musíme je dlouho a složitě shánět, protože v běžné obchodní síti už nejsou k dostání," podotkl starosta Kamarád.

„Musím konstatovat, že analogové vysílání je zastaralé, nekvalitní, neefektivní, na jedné frekvenci může být vysílán pouze jeden program. V současné době ho poskytuje pouze několik kabelových televizí, které ho ale používají jen jako doplněk k vysílání digitálnímu," vysvětlil Koudela s tím, že v kabelové televizi bylo přidáno takzvané vysílání DVB-T, kde mají uživatelé k dispozici až čtyřicet programů. Jak Koudela dodal, chápe stížnosti některých uživatelů, že budou mít s ukončením starého vysílání problém, ale pokrok se zastavit nedá.

S ohledem na to, že více než dvě třetiny uživatelů kabelové televize v Přibyslavi využívají pouze analogový signál, snažilo se poskytovatel, město Přibyslav, tento systém udržet po maximálně možnou dobu. „Zařízení, což jsou modulátory a vložky, jsou ovšem většinou staršího data výroby, v některých případech až 15 let, nová se již nevyrábějí a opravy jsou časově i finančně náročné a k tomu mají tato zařízení zvýšené riziko poruchy," podotkl Omes. Město Přibyslav je víc než pět let provozovatelem kabelové televize, má i zvláštní poradní sbor pro televizní a kabelové rozvody.

Členy jsou například i starostové z okolních obcí, kteří vysílání přibyslavské kabelové televize sledují.

Už v roce 2008 prošla přibyslavská kabelovka kompletní výměnou softwaru a zařízení. Výměna byla nutná s ohledem na skutečnost, že se přibyslavská kabelovka připravovala na ukončení analogového vysílání a přechod na digitální signál.