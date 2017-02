Krajská radní Jana Fialová odměnila žáky světelské ZŠ Komenského

Světlá nad Sázavou - V pondělí navštívila Světlou nad Sázavou členka Rady Kraje Vysočina zodpovědná za resort školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Při této příležitosti společně s místostarostou Josefem Hnikem přijala v obřadní síni světelské radnice úspěšné žáky Základní školy Komenského, aby jim pogratulovala k medailím z Mistrovství České republiky v deskových hrách a poděkovala za vynikající reprezentaci Kraje Vysočiona. Žáci ze školního klubu ZŠ Komenského se probojovali přes oblastní kolo a krajský přebor až na mistrovství republiky, kde soutežilo 130 hráčů z celé České republiky v deskových hrách Rummikub, Quarto a Quoridor. Zajímavostí jistě je, že se do úvodních kol soutěže zapojilo 20 000 soutěžících. Republikový šampionát, který každoročně pořádá Česká pedagogická komora, se konal na sklonku loňského roku v Praze a sedmička reprezentantů ze Světlé na něm dosáhla nečekaného úspěchu v podobě tří zlatých, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile. Výprava Kraje Vysočina se tak stala nejúspěšnější. Při předávání věcných darů úspěšným hráčům se rozpředla neformální beseda krajské radní Jany Fialové s oceněnými. Radní Kraje Vysočina se například přiznala, že ani jednu z těch her nezná, na to medailisté představili hru Rummikub a vysvětlili pravidla. Došlo i na slušné školní výsledky žáků, vždyť podobné hry rozvíjí logické myšlení.

Světelští medailisté X. Mistrovství ČR v deskových hrách.

Zlaté medaile získali: Kristýna Proňková v nejmladší kategorii hry Rummikub, Petr Proněk ve střední kategorii Quatro, Robin Kolář v nejmladší kategorii Quatro.

Stříbrné medaile za 2. místo: Daniel Janák ve střední kategorii Quoridor do 16 let a Lukáš Vacek ve starší kategorii Quatro.

Bronzová medaile za 3. místo: Jaroslava Zástěrová ve střední kategorii Rummikub.

Jiří Víšek