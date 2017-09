Květa Fialová svým pozitivním pohledem na svět bavila i lidi na Havlíčkobrodsku

Ve věku 88 let zemřela česká herečka Květa Fialová. Do srdcí diváků se nesmazatelně zapsala třeba rolí Tornádo Lou z filmu Limonádový Joe, kněžny z Babičky nebo andělíčkářky Dragičové z filmu Partie krásného dragouna.

Herečka Květa Fialová v roce 2013 navštívila zámek ve Světlé nad Sázavou. Účastnila se pořadu Křeslo pro hosta.Foto: Deník / Kulhánek Jaromír

Zářila na obrazovkách i na prknech divadel. Svou laskavostí a nevšedním pohledem na svět okouzlovala i diváky na četných besedách. Několikrát navštívila i Havlíčkobrodsko. V roce 2013 se zúčastnila pořadu Křeslo pro hosta, který na zámku ve Světlé nad Sázavou uspořádal zdejší Dům s pečovatelskou službou. Návštěvníkům vyprávěla hlavně o životě. O životě smutném i veselém, rodinném i profesním. Odpovídala i na četné dotazy. Třeba jak to dělá, že je tak pořád fit, vitální a krásná.

„Je to docela jednoduché. Pravidelně jím, pravidelně spím a obličej si mažu vazelínou na dětské prdelky, kterou si kupuji v lékárně," odpověděla s humorem sobě vlastním. Auditoriu mimochodem sdělila i své životní krédo: „Každý den musíme brát pozitivně a když nás potká něco nepříjemného, musíme to brát tak, že nás to posílí".