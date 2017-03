Lacina: Zápas byl jiný v našem nasazení

Havlíčkův Brod – Tři kanadské body. Ty si v dosavadní v osmifinálové sérii play-off s Řisuty připsal devatenáctiletý obránce hokejistů brodského BK Jakub Lacina.

Ofenzivním obráncem je v brodském dresu devatenáctiletý Jakub Lacina (č.8). Foto: Luboš Vácha

Nejdříve v prvním domácím zápase snižoval za nepříznivého stavu 0:3. Při druhém zápase v sérii, která se hraje na čtyři vítězná utkání, vyšel mladý obránce bodově naprázdno, ale chuť si spravil ve středečním utkání, kdy nejdříve asistoval při první brance Lukáše Endála a sám se prosadil hned na začátku druhé třetiny.

To už Jakub Lacina zvyšoval na pohodlných 3:0. „Řekl bych, že to byla šťastná branka. Chtěl jsem střílet o něco výš, gólman si to tam srazil, tak jsem rád, že to takto dopadlo," řekl ke své trefě Lacina. Ten viděl i rozdíly v domácích zápasech.

„Největší rozdíl byl v našem nasazení. K prvnímu zápasu jsme přistoupili vlažně, až třetí třetina byla dobrá. V tomto utkání jsme na ně vlítli, chtěli jsme hrát, co ve druhém zápase u nich a zápas skončil vítězně pro nás," měl jasno. V obou domácích zápasech Bruslaři svého soupeře jasně přestříleli. „Myslím si, že v prvním zápase jim gólman zachytal výtečně, soupeř měl i štěstí. Dnes jsme se více tlačili do branky a zlepšili jsme střelbu," viděla rozdíl ve skóre brodská osmička.

V pátek čeká svěřence Romana Kaňkovského čtvrté utkání s Řisuty na ledě ve Slaném, kde by rádi získali mečbol pro nedělní domácí utkání hrané od 17 hodin. „Ve Slaném hokejové prostředí příliš není, budeme tam chtít vyhrát jako dnes, půjdeme do toho na plný pecky a v neděli sérii chceme ukončit," dodal s úsměvem talentovaný obránce.