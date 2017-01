Lékař: Při léčbě chřipky je důležitý i psychický stav

Havlíčkův Brod – Chřipka se musí vyležet. Prvních pár dnů je také důležitý klid na lůžku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Léky jsou vhodné na vysoké teploty či svalovou bolest, říká o léčbě chřipky lékař Aleš Kotrba z Havlíčkova Brodu. Podle Kotrby mohou chřipku provázet i dýchací obtíže, které mohou vyústit v záněty průdušek či zápal plic. Pokud však nemocnému funguje správně imunitní systém, tělo se s nemocí vypořádá během jednoho týdne. Některé příznaky však mohou i nadále přetrvávat.

Myslíte si, že je vždy nutné navštívit lékaře?

Signály pro návštěvu lékaře jsou především silné bolesti hlavy, vysoké teploty, zvracení, dušnost, bolesti na hrudi nebo neustávající kašel. Obvyklá je i vysoká únava. Klasický průběh chřipky se musí vyležet v posteli.

Existují nějaké metody či preventivní přístup, jak se chřipce vyhnout?

Lidé se mohou nechat očkovat. Když vypukne chřipková epidemie, lidé by rozhodně neměli zapomínat na základní hygienické návyky. Jde o virové choroby, tedy prevencí je důkladné mytí rukou, vyhýbat se místům s vysokou koncentrací lidí, tedy například kinům či divadlům. Důležitý je také dostatečný přísun tekutin, a to nejméně dvou litrů denně, nebo kvalitní spánek. Osvědčenou obranou je také otužování a pestrá strava.

Pro koho je chřipka nejvíce riziková?

Nejohroženější skupinou jsou senioři nad šedesát pět let, děti do jednoho roku a rovněž lidé, kteří trpí chronickým onemocněním plic, srdce a dýchacího systému.

Hraje roli při léčbě chřipky i psychika?

Rozhodně. Psychický stav je nesmírně důležitý. Mnoho onemocnění je ovlivněných právě psychikou. Ta je propojená právě s naším imunitním systémem a navzájem se ovlivňují. Lidé by na to neměli zapomínat, a to nejen během doby, kdy jsou nemocní.