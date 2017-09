Lidé si mohou adoptovat okno z kostela fařáře Toufara

Ledečsko – Lidé z celé republiky pomáhají zachránit secesní okenní vitráže z kostela svatého Víta v zaniklé obci Zahrádka. Okna nechal kdysi ze skromných zdrojů zdejších lidí a za příslib kvalitní mouky zhotovit páter Josef Toufar. Díky veřejné sbírce se teď vrací zpět na místo, kde vznikla.

Huť, která je před více než sedmdesáti lety vyrobila, je nyní bude opravovat. S výzvou Adoptujte okno! přišel spolek Přátelé Zahrádky. Každý zájemci si může vybrat, na jaké konkrétní okno chce přispět a tímho vlastně "adoptovat".



Kostel svatého Víta dnes stojí osaměle na břehu přehradní nádrže Švihov. Zájem lidí vzbuzuje z mnoha důvodů. Je jediným pozůstatkem osm set let starého městečka Zahrádka, můžeme tu nalézt středověké malby ze 14. století nebo si připomenout památku pátera Josefa Toufara. Ten zemřel na následky mučení StB poté, co ho donutila přiznat se k zinscenování úkazu, který se do historie zapsal jako Číhošťský zázrak.



Ještě před tím, než byl přeložen do Číhoště, Toufar působil právě v Zahrádce. Za války tu žilo něco málo přes devět set obyvatel. Nový farář si je rychle získal. Rád mezi ně chodil, zajímal se o ně a často také pomáhal potřebným, zejména dětem. Kostel pro něj nebyl jenom posvátným místem, ale také útočištěm, kde se pěstuje česká kultura a identita. Během války se mu dokonce podařilo nastřádat peníze na zhotovení okenních vitráží. Na jejich opravu se teď shání peníze.

"Spolek Přátelé Zahrádky spolupracuje s Národním památkovým ústavem na oživení a opravách kostela svatého Víta již od roku 2001, kdy jej založili zahrádečtí rodáci. Nyní bychom rádi přispěli k opravě vitrážových oken, která byla poškozena nejen zubem času, ale i vandaly v 80. letech minulého století," uvedl za spolek Jan Čihák.



Se špatným stavem kostelních oken se za války potýkal i sám Josef Toufar. Do farní kroniky si tehdy zapsal, že se obává, aby při bouři nebo větru nevypadla. Na Vánoce roku 1943 proto vyhlásil sbírku a podařilo se mu nasbírat na tu dobu neuvěřitelných třicet tisíc korun. Za ně nechal v pražské firmě Jiřička-Coufal zadat barevná figurální okna. Za každé slíbil pět kilo mouky. "Okna velice okrášlila náš kostelíček. Kéž dá dobrotivý Bůh, aby vydržela po staletí," zaznamenal si Josef Toufar do farní knihy.



Lidé, kteří toto přání chtějí pomoci splnit, teď mohou přispívat do veřejné sbírky spolku. Díky ní už také bylo na opravu převezeno první okno. Zajímavostí je, že umělecká sklářská huť Jiřička-Coufal, která okna v roce 1944 vyrobila, stále existuje a ujala se i jejich opravy. "Jako první bylo do opravy převezeno vitrážové okno s vyobrazením Panny Marie z již opraveného presbytáře kostela," prozradil Jan Čihák.



Finanční dary na opravy kostela je možné zasílat na transparentní účet sbírky č. 5399739001/5500. "Považujeme za správné, pokud lidé vědí a mohou ovlivnit, na jaké práce přispívají. Proto jsme vyhlásili akci "Adoptujte okno!" Dárce tam může ke svému příspěvku uvést, na které ze čtyř zbývajících oken v kostelní lodi chce svůj příspěvek věnovat. Pokud spolku zašle souhlas se zveřejněním informací, jeho jméno a výši daru uvedeme na našich webových stránkách a projednáme s památkáři možnost umístění trvalé tabulky se jmény dárců na vhodném místě v kostele," vysvětlil možnosti pomoci Jan Čihák.



V první veřejné sbírce, která proběhla v letech 2010 až 2013, se spolku podařilo vybrat přes 750 tisíc korun. Ty byly využity především na zajištění a čištění nástěnných maleb ze 14. století v presbytáři kostela a na opravu interiéru presbytáře. Tato sbírka byla třetí nejúspěšnější sbírkou na opravy památek v Čechách s ukončením v roce 2013. Ve druhé sbírce, která probíhá od ledna 2015 se podařilo získat téměř dalších 700 tisíc korun. "Největší prací, která z těchto prostředků byla dosud realizována, je kompletní elektroinstalace v kostele. Původní byla zničena při průzkumech kostela v 80. letech," dodal Čihák.

Kromě oprav kostela spolek usiluje i o to, aby se v budoucnu stal místem setkávání, pořádání koncertů, výstav a bohoslužeb. Kostel bude veřejnosti přístupný 28. října, na Dušičky a 9. prosince, kdy se zde uskuteční Předvánoční koncert.



Informace o veřejné sbírce i o historii městěčka Zahrádka a samotném kostele lidé naleznou na webových stránkách www.zahradka.euweb.cz