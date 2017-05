Lidé z Havlíčkobrodska se nebojí cest do exotických zemí

Havlíčkův Brod – Turisté z Havlíčkobrodska, kteří se chystají část letošního léta strávit u moře, se nebojí cestovat do exotických oblastí. Nechtějí si odpírat zážitky z těchto krásných zemí jenom kvůli zbytečnému strachu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Přesto zřejmě většina turistů zůstane v Evropě a destinacím poblíž ozbrojených konfliktů se raději vyhne.

Jaká je poptávka po zájezdech do zemí, před kterými nás den co den varují ve zprávách nebo v tisku? Bojí se lidé tyto země navštěvovat, kvůli nebezpečí? „Lidé, kteří uvažují zdravým rozumem, tak se do islámských zemí nebojí jezdit, protože vědí, že jim tam nic nehrozí. Takových lidí je ale tak polovina. Ta druhá polovina lidí, co věří všemu, co slyší v televizi, se takovým místům vyhýbá,“ říká zaměstnankyně M tour Michaela Pospíšilová.

Vždy je tu nějaké riziko, ale to je podobné i v jiných koutech světa, takže se podle oslovené pracovnice cestovní kanceláře klienti opravdu bát nemusí vyloženě na základě aktuálně publikovaných informací. „V těchto zemích jim ale opravdu žádné nebezpečí nehrozí, natož s cestovní kanceláří, která má všechny výlety hlídané. Kdyby nějaké nebezpečí hrozilo, tak ministerstvo zahraničí ani zájezd nepovolí,“ uklidňuje Pospíšilová.

Stejnou otázku jsme položili i Michaele Niklové z cestovní kanceláře Invia. Bojí se zákazníci cestovat do takovýchto zemí? „Mně přijde, že se zákazníci tyto lokality spíše snaží vyhledávat. Poptávka rok od roku stoupá, hlavně kvůli klesající ceně,“ odpovídá Niklová. Lidé ale pořád jezdí radši po Evropě, protože je to levnější. „Otázkou je, jak často lidé cestují po Evropě bez cestovní kanceláře,“ prozrazuje.

V Ada Tour jsme se dozvěděli od Julie Zemanové srovnání s předchozími lety. „Třeba do Turecka se jezdí o hodně méně než v předešlých letech. Stejné je to i s Tuniskem a Egyptem, je to o strachu, ale i o cenách. Proto lidé mnohem více vyhledávají zájezdy po Evropě,“ porovnává Zemanová z Ada tour. „Letos je velký zájem o zájezdy do Španělska, Bulharska a nebo Řecka,“ dodává.