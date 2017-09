Lukáš Pollert: Jednou bych si rád přečetl Bibli v originále

Chotěboř – Stal se olympijským vítězem na OH v Barceloně, stříbro si přivezl z Atlanty. Přesto však Lukáš Pollert (47), bývalý reprezentant v rychlostní kanoistice tvrdí, že to pro něj nic neznamená. Vrcholový sport definitivně pověsil na hřebík. Ojedinělý úkaz na české sportovní scéně pracuje v oboru, který vystudoval: je lékařem.

Lukáš Pollert o sobě tvrdí, že je tolerantní táta. „Jen málokdy zvýším hlas. Možná to není úplně dobře,“ přiznává s úsměvem.Foto: Deník / Novák Miloš

Sport začal dělat už jako dítě. „Blbli jsme s kamarády, snažili jsme se jeden druhého trumfnout v tom, co umíme. Byla to zdravá soutěživost v partě kluků, kteří se vzájemně hecovali a bavili se tím. Když jsem pak začal opravdově závodit, najednou jsem ztratil zájem. Voda mě pořád bavila, ale co jsem neměl rád, bylo vyhlašování výsledků, oceňování a pak hymna. V té době jsem necítil, že reprezentuji nějaký stát, nebojoval jsem přece proti Americe nebo Německu. Pořád jsme tam byli stejní kluci, stejná parta. Tleskání, diplomy, hymna, mě to zkrátka nedojímalo,“ upřímně říká Lukáš Pollert, který zavítal do Kavárny Chotěboř na tradiční akci Posezení u kávy s… .

Proto se vlastně ani není čemu divit, že se Pollert nakonec rozhodl své olympijské medaile prodat. „Věděl jsem, že jsou sběratelé, kteří sbírají různé artefakty z olympiád. Pro mne to bylo zajímavé finančně, chtěl jsem si koupit corvettu. Můj záměr však začali veřejně rozebírat, zapojili se do toho dokonce i politici, kteří tvrdili, jak to mohu udělat, vždyť olympijské medaile jsou přece nás všech,“ s úsměvem vzpomíná na to období. Nakonec, aby zamezil všem řečem, rozhodl se peníze získané z prodeje, věnovat na charitu. S vrcholovým sportem poté skončil.

Lukáš Pollert pracuje jako kardioanesteziolog v pražském Motole. Často jej prý pacienti poznávají, dokonce si někteří pochvalují, že je uspává bývalý olympijský vítěz. „Já jim však na to pokaždé odpovídám, že bych byl radši, kdyby mě uspával anesteziolog,“ směje se.

Sympatický lékař žije s partnerkou Pavlou Škutinovou, taktéž lékařkou, se kterou má šest dětí. Jak sám říká, tuto početnou rodinu je někdy těžké ukočírovat. „Například do auta jsem si musel kvůli neustálému řevu koupit sluchátka, jež používají traktoristé. Hned je tak jízda příjemnější,“ prozrazuje se smíchem. V nemocnici je poměrně vytížený, slouží na JIP nebo na transplantačním oddělení. Na dovolenou jezdí s dětmi většinou sám. „Často mě totiž zvyknou z nemocnice odvolat. A partnerka už na to nemá nervy,“ říká s nadsázkou.

Lukáš Pollert miluje sladké a zahradničení, nemá rád fyzickou námahu a momentálně se učí hebrejsky. „Chtěl bych si jednou přečíst Bibli v originále,“ dodává.

Erika Nováková