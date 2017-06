Lůžkový hospic má naději. Brod pro něj má pozemek

Havlíčkův Brod – První lůžkový hospic na Vysočině by mohl stát v Havlíčkově Brodě. Zastupitelstvo města v pondělí jednomyslně schválilo záměr prodeje pozemku mezi nemocnicí a psychiatrickou léčebnou. Tady by zařízení pro nevyléčitelně nemocné mělo stát.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Pozemek v lokalitě U Rybníčku byl pro účely hospice vyčleněn již v roce 2002. Tehdy se v Brodě hospic snažila prosadit lékařka dětského oddělení brodské nemocnice Magdalena Chvílová-Weberová. O 15 let později se myšlenka přiblížila realizaci. O zřízení lůžkového hospice se již několik let snaží Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy. Brodská radnice záměr podporuje. To potvrdilo i pondělní zastupitelstvo, které záměr prodeje pozemku pro hospic jednomyslně schválilo.

„Jsme město, které se sociální sféře věnuje dlouhodobě, podporujeme i řadu dalších institucí sociálního typu. Zastupitele pochopitelně zajímá, jak bude fungovat financování hospicu a další podrobnosti, se kterými jsme připraveni se do detailů seznámit. Tuto služby jsme ochotní i do jisté míry podpořit. Je to potřebná sociální služba a zastupitelé se k tomu určitě postaví čelem,“ uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

Ještě před konečným odsouhlasením prodeje pozemků se zastupitelé sejdou na pracovním semináři, na kterém spolek předloží všechny potřebné materiály.

„Tam se budeme bavit o konkrétních částkách. Ale tím, že zastupitelé vědí o tom, že je to pozemek pro hospic, tak si myslím, že je to určitý signál ze strany města, že to myslíme vážně a že hospic v Havlíčkově Brodě opravdu chceme,“ doplnil starosta města Jan Tecl.

Na příštím zasedání zastupitelstva, které proběhne 11. září, už bude známa i cena, za kterou se bude pozemek prodávat. Mělo by jít o tržní hodnotu stanoveného pozemku. Ten zahrnuje šest a půl tisíce metrů čtverečních.

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy teď čeká hodně práce. „Mám velkou radost. Přístup města je velice vstřícný a podporující. V současnosti máme podanou žádost na investiční záměr do dotačního programu Ministerstva zdravotnictví. Podmínkou získání dotace je vlastnictví pozemku a spoluúčast kraje, o které teď jednáme,“ uvedla Ludmila Novotná z výboru spolku. Dotační prostředky by mohly pokrýt až 70 procent nákladů stomilionového projektu. Další financování hospicu pak bude z více zdrojů.

„Spolupodílí se na něm zdravotní pojišťovny, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, kraje, měst, příspěvek nemocného, sociální dávky, na které má nemocný nárok, a finanční prostředky získané od dárců,“ doplnila Ludmila Novotná.

Lůžkový hospic poskytuje ojedinělou péči nevyléčitelně nemocným v závěrečném stádiu života i jejich blízkým. „Je zde pečováno nejen o tělesné příznaky onemocnění, ale také o psycho–socio–spirituální potřeby. To vše dle přání a potřeb nemocného. Po celou dobu hospitalizace může být s nemocným na samostatném pokoji ubytován také jeho blízký. Péče je poskytována s ohledem na individuální potřeby nemocného, s důrazem na tlumení bolesti, zajištěním, aby nemocný nezemřel osamělý a takovým způsobem, aby nemocnému byla zachována lidská důstojnost až do konce jeho života. V případě potřeby je zajištěna následná péče pozůstalým,“ popsala myšlenku hospice Ludmila Novotná.