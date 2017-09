M-centrum v Chotěboři se rozšíří se souhlasem města. Sousedé jsou ale proti

Chotěboř – O prodeji sporného pozemku v centru města rozhodli zastupitelé v Chotěboři. Pozemek využije jeho vlastník pro přístavbu budovy současného M-centra, kde jsou ordinace a lékárna. V nové přístavbě bude sklad léčiv a další prostory pro doktory, včetně ordinace jednoho zubaře. Obyvatelé sousedního domu jsou proti.

Lékař. Ilustrační foto. Foto: ČTK/DPA/Maurizio Gambarini

Chotěbořské zastupitelstvo schválilo prodej pozemku o rozloze více než dvou set metrů čtverečních zelené plochy v těsném sousedství zdravotního střediska M-centrum přímo naproti poliklinice, a to včetně vzrostlého smrku, který na pozemku stojí. Za čtvereční metr pozemku zaplatí jeho vlastník Josef Dobrovolný 1 200 korun plus daň, za strom zaplatí přes 18 tisíc. O sporech kolem chystaného prodeje psal Havlíčkobrodský deník už letos v létě.

„Na jednání zastupitelstva se dostavili občané, kteří bydlí v blízkosti M-centra a proti prodeji od počátku protestují. Zastupitelům předali petici proti prodeji pozemku, zastupitelé si petici přečetli před schválením prodeje a na petici občanům odpoví,“ popsal stručně průběh jednání, jež bylo podle některých účastníků poměrně bouřlivé, starosta Tomáš Škaryd.

„Prodej pozemku se nám nelíbí. Vadí nám, že z okolí našeho domu zmizí zeleň. Ordinace pro lékaře jsou jen zastírací manévr, hlavním záměrem vlastníka je rozšířit svůj distribuční sklad léčiv a město mu jde na ruku. Naproti M-centru je poliklinika, takže nové ordinace mohou být tam,“ vyjádřil hlavní důvody nespokojenosti s prodejem jeden z protestujících Miroslav Šárovec. Jak dodal, zajímalo by ho, kolik nových lékařů bude skutečně v Chotěboři ordinovat.

„Josef Dobrovolný slibuje lékaře, ale ty nemůže sehnat ani okresní nemocnice. Se zubaři je to ještě horší. Je to politické rozhodnutí,“ konstatoval Šárovec. To, že zastupitelé prodej schválili, je pro něj velké zklamání. „Co bude dál, se uvidí. Naše aktivita jde vniveč, radnice s námi nemluví,“ posteskl si Šárovec závěrem.

Podle starosty Škaryda se protestující v jedné věci mýlí. „Zelená plocha, o které se jedná, je v územním plánu města vedena jako pozemek určený ke stavbě. Takže by na něm dříve či později stavěl někdo jiný něco jiného. Poliklinika je zastaralá, nevyhovuje současným nárokům na provoz takového zařízení, není tam ani výtah. Do modernizace město investovat nemůže, poliklinika nám nepatří,“ podotkl starosta.

Protestující obyvatelé ale připomínají, že na oné zelené ploše chtěli místní kdysi vybudovat za domem veřejné hřiště, ale radnice je odmítla. Je to prý park a nesmí se tam nic stavět. V současné době běží jednání o pokácení urostlého smrku, který na zelené ploše stojí. „Řízení ale bude probíhat nikoliv v Chotěboři, ale v České Bělé, protože v sousedství bydlí zástupce města a mohla by nastat diskuse o možné podjatosti,“ popsal starosta Škaryd jednu zajímavost, která prodej pozemku provází.

Majitel M-centra Josef Dobrovolný své nově vybudované středisko s lékárnou chce rozšířit po necelých čtyřech letech provozu. Jednání zastupitelstva se zúčastnil, ale s tiskem hovořit nechtěl. „Představím svůj záměr jiným způsobem,“ vzkázal už v létě Deníku. Pro prezentaci přístavby využil chotěbořský zpravodaj, kde na poslední dvoustraně představil svůj záměr a odpověděl na některé dotazy spojené s projektem.