Manželé koupili dárky dětem, které doma nemají hračky

Havlíčkův Brod – Ne každé dítě má to štěstí prožít bezstarostné Vánoce v kruhu svých nejbližších a se stromečkem obsypaným milými dárky.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Existují však lidé, kteří si tento fakt uvědomují a snaží se přispět svou troškou do mlýna. Jedna taková rodina se ozvala také Oblastní charitě Havlíčkův Brod (OCH HB). Na základě odborné konzultace s charitními pracovníky se na Štědrý den hned ve dvou domácnostech rozsvítí očka dětí, které dosud neměly žádné hračky.

Zmíněná rodina, říkejme jí například Novákova, si nepřála zveřejnit své pravé jméno. Anonymita byla dodržena i z druhé strany, takže Novákovi osobně neznají děti, kterým hračky nakoupili.

„S manželkou jsme se rozhodli, že pořídíme nějaké hračky celkem do dvou rodin, tedy třem dětem. Víme, že právě tyto děti prakticky nic takového nemají, a víc vědět nemusíme," přemítal Jan Novák.

Tyto děti patří do rodin, k nimž docházejí pracovníci Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při OCH HB. Právě Šipka bezplatně poskytuje odbornou podporu a pomoc rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Dochází přímo do jejich domácností, tudíž dokážou vyhodnotit, jaké problémy každou z rodin nejvíce trápí. Vedoucí Šipky Jitka Muzikářová zmínila, že právě před vánočními svátky lidé častěji myslí na rodiny, které nemají prostředky na to, aby svým dětem pořídily dárky.

„Stává se tedy, že se nám někdo ozve a chce takovým dětem dopřát hezké Vánoce. Společně pak probereme, co v té dané rodině nejvíce chybí. Většinou se jedná o vzdělávací pomůcky či rozvíjející hračky," nastínila Jitka Muzikářová.

Jak pan Novák dodal, samotný výběr dárků pod stromeček měla v jejich případě na starosti hlavně manželka. „Je učitelka, takže přece jen vzhledem ke svému povolání ví lépe, co by se dětem mohlo hodit a líbit. Už z minulosti máme s podobnými osudy své zkušenosti.

Žena například učila holčičku, jejíž spolužáci se před Vánoci bavili o tom, co všechno budou mít pod stromečkem, a ona řekla, že nic nedostane. Měla jen tatínka, který byl navíc na Vánoce v práci, takže se o ni starala známá. Tenkrát jsme se s manželkou rozhodli, že této holčičce nějaké dárky předáme," vyprávěl Jan Novák.

A co je vlastně vedlo k tomu, aby Ježíškovi s nadílkou pomohli? „Člověku to samozřejmě dělá radost. I když tentokrát ty děti osobně neznáme, jsme moc rádi, že je naše pomoc adresná. Doufáme, že je hračky potěší," přál si Jan Novák.

Aneta Slavíková