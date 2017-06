Maso z nutrií je kvalitní, dietní rovné jehněčímu

Přibyslav – Pravidelně koncem června se v Přibyslavi koná chovatelská přehlídka, jejíž součástí je vyhlášená mezinárodní výstava nutrií. Účastní se jí chovatelé z Čech i ze Slovenska.

Jan Neubauer a Pavel Sikora (vpravo) patří mezi chovateli nutrií k nejlepším.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

Je třeba zdůraznit, že chovatelů nutrií je v Česku stále méně, neboť chov těchto obřích myší je nerentabilní a velice náročný. Dva nejlepší chovatelé žijí na Přibyslavsku. Je to Jan Neubauer a Pavel Sikora.

„Založili jsme proto Spolek chovatelů nutrií, který má zhruba 11 členů z celé republiky,“ říká Sikora s tím, že chov nutrií má u nás tradici dlouhou celých sto let. Cílem mezinárodní výstavy je hlavně obnova a zachování genetických fondů.

Pavel Sikora chová nutrie už 38 let, pokračuje tak v rodinné tradici svého otce. Nutrie ale není žádný roztomilý domácí mazlíček pro děti na hraní, nýbrž pořádný „macek“. Dorůstá velikosti menšího psa, váží až 12 kilo, přítulný není vůbec a když se mu něco nelíbí, umí ukázat zuby.

Jan Neubaer a Pavel Sikora chovají nutrie v betonových kotcích, kde mají zvířata veškerý komfort. Pravidelně se krmí rostlinnou stravou, protože nutrie je býložravec. „Nutrie je skoro totéž jako králík. Chová se na maso, které je kvalitní, dietní, rovné jehněčímu. Kožešina je jen jakýsi nadprodukt, jako u králíka,“ vysvětluje Sikora.

To je také důvodem, proč se chovatelů nutrií netýká zákaz provozu kožešinových farem. Mimochodem tento zákon vzbuzuje u obou chovatelů rozpaky.

„Zákon vznikl na základě otřesných filmových záběrů z některých chovů, kde se zvířata chovají ve špatných podmínkách a zabíjejí nehumánním způsobem. Jde zřejmě o ojedinělý exces, na který doplatí všichni chovatelé - i ti dobří. Pro některé chovatele jsou jejich zvířata naopak jako člen rodiny. Potrestáni zákazem by měli být jen ti chovatelé, co zvířata týrají. Je to stejné, jako když někdo chová koně či krávy ve špatných podmínkách a musejí mu je veterináři odebrat. Takže pokud se budeme řídit ojedinělým příkladem, brzy bychom mohli zakázat chov krav, prasat i slepic,“ povzdechne si Sikora.

Přesto, že je maso z nutrie tak kvalitní, na běžném jídelním lístku ho nenajdeme. Pečenou nutrii říční na česneku a cibuli se špenátem a knedlíky má ve svém jídelním lístku třeba žižkovská restaurace Kopyto. Podle obsluhy se jedná o jediný podnik v Česku, který má netradiční maso v nabídce.

Chov nutrií byl rentabilní v době, kdy se nutrie využívaly na kožešiny. O ty však je v současné době téměř nulový zájem.