Mateřské centrum Zvoneček s napětím čeká na dotace

Havlíčkův Brod – Jako loni, tak i letos se opakuje stejná situace. Mateřské centrum Zvoneček v Havlíčkově Brodě nyní s napětím očekává, jak dopadne žádost o státní dotaci, kterou Zvoneček poslal na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Mateřské centrum Zvoneček chce nabízet maminkám zázemí bez ohledu na stav jejich peněženky.Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Každý rok je to stejné. V lednu a únoru žijeme v nejistotě a čekáme do března, zda nám ministerstvo pošle celou částku, o kterou jsme žádali nebo jenom zlomek, případně nic. I to jsme už zažily. Jen pro upřesnění, loni nám ministerstvo poslalo asi dvě třetiny z toho, oč jsme žádali," popsala situaci v Mateřském centru jeho zakladatelka Anna Doleželová. Jak zdůraznila, nejde jenom o budoucnost Zvonečku v Havlíčkově Brodě, ale také o dvě další mateřská centra která patří pod metodickou správu Zvonečku, a sice ve Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou, kde působí Ledňáček a Rolnička. Podle letitých zkušeností Anny Doleželové ministerští úředníci nikdy finanční štědrostí nehýřili. Jenom nájemné a služby v mateřském centru Zvoneček se ročně počítají ve stovkách tisíc korun. Zvoneček proto žádá každoročně o podporu také město Havlíčkův Brod a Kraj vysočina.

„Bohužel podpora od kraje je podpora minimální, ale ono v našem případě nezáleží jenom na dotacích. Budoucnost našeho centra závisí i na přízni rodičů a jejich spoluúčasti. Kdyby rodiče neměli o činnost mateřských center zájem, dotace by nám nepomohla," zdůraznila Doleželová a s tím, že Zvoneček i další dvě mateřská centra si naštěstí nemohou na nezájem rodičů stěžovat. Například loni prošlo Zvonečkem více než čtyři tisíce návštěv, Zvoneček evidoval celkem 323 rodin, které program mateřského centra zaujal. Návštěvnost v Rolničce a Ledňáčku byla poněkud nižší, ale to podle Doleželové odpovídá velikosti obou měst.

Bez ohledu na každoroční finanční nejistotu se i letos návštěvníci Mateřského centra Zvoneček v Havlíčkově Brodě mohou těšit na bohatý každodenní program, který nabídne množství různých aktivit doslova od rána až do večera. Jsou to přednášky, besedy, rukodělné kurzy, cvičení, hry a zábava. „Program připravujeme asi rok dopředu. Nabídka se pokaždé mění. Ale dá se říci, že stabilně velký zájem je o jazykové kurzy, volnočasové aktivity, cvičení a taneční kurzy," podotkla Doleželová. Jak dodala, přednášky, jazykové kurzy a některé další aktivity, to vše si maminky hradí ze své kapsy. „Ale je tady nájem a služby, které potřebujeme zaplatit. Nemůžeme žádat po maminkách, aby je společně s námi hradily," zdůraznila Doleželová. Tím by Zvoneček podle Doleželové ztratil svoje poslání. Je to místo, kde najdou zázemí ženy s dětmi, ženy na mateřské. Všichni bez rozdílu a bez ohledu na jejich finanční situaci.