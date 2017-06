OBRAZEM: Město i soukromníci otevřeli své zahrady lidem

Havlíčkův Brod – Víkend patřil v Brodě také milovníkům květů, stromů a vůní. V rámci akce Víkend otevřených zahrad měli možnost posedět v rozkvetlých zákoutích hýřících všemi barvami přírody, podívat se, jak se připravují skvělé míchané koktejly nebo okouknout impozantní secesní vilu, u které si dávali dýchánky hlavní představitelé brodského Gestapa.

Ukázky míchaných nápojů v sobotu 10. června otevřely zrekonstruovaný dvůr brodské Staré radnice. Ta se může bez příkras považovat za jednu z nejcennějších brodských památek. Dvůr Staré radnice byl v neutěšeném stavu a radnice ho s pomocí dotace Zeleň do Brodu nechala moderně upravit. „Cílem bylo vytvořit veřejně přístupný zahradní prostor, který by měl být běžně a celoročně využíván pro odpočinkový pobyt. Zahrada je otevřena v otevíracích hodinách a při dodržení provozního řádu denně,“ uvedla Marta Gerthnerová z odboru životního prostředí.

Lidé tu mohou relaxovat na plastice z dřevěných latí, která připomíná zvlněnou hladinu. „Dominantou zahrady je bronzová kašna se světlem instalovaným ve dně. Mezi detaily patří zabudované exteriérové reproduktory, atypická dubová vrata nebo vyvýšený záhon s květinami podél zdiva ze strukturovaného betonu,“ doplnila Marta Gerthnerová.

Zvědavci mohli zamířit i k pohádkové vile bratrů Mahlerových. Noblesní stavba je inspirovaná středověkou architekturou a starými anglickými venkovskými domy. Postavit si ji nechali bratři Mahlerovi, kterým patřila největší textilní továrna v Havlíčkově Brodě. Specializovali se na výrobu punčochového zboží.

Zahrada Mahlerovy vily nese stopy tradiční zahrady anglického venkovského domku. Z původního vybavení se dochovaly pouze sloupky od dřevěných treláží, zídky, schodiště, kamenná dlažba a altán. Město plánuje celkovou revitalizaci zahrady, která by se původní romantické podobě měla přiblížit. Měla by být také veřejně přístupná.

Dát impozantní stavbě a jejímu okolí odpovídající péči si dal za cíl také dlouholetý předseda bytového družstva Pavel Hladík. „Je to takové moje dítě. Mám hluboký stav k památkám a chci dát dům do pořádku,“ uvedl. S pomocí města by se to teď mělo podařit. Radnice již vyjednává všechno potřebné k tomu, aby mohla s revitalizací zahrady začít. Ta by měla přijít na dva miliony korun.

Pavel Hladík se hluboce zabýval i historií celé budovy. Zajímavostí například je, že vilu za války obýval člen Gestapa a u zahradního bazénu (který se nedochoval) se konaly bujaré nacistické večírky.

Prohlídku zahrady Mahlerovy vily doplnila také ochutnávka a prezentace rodinného vinařství Válka, které se zde pochlubilo i jedním ze sta nejlepších českých vín pro letošní rok. Tím je jejich Chardonnay. O nevšední kulturní zážitek se zase postaralo fenomenální akordeonové duo M+M v čele s nesmírně talentovanou Markétou Laštovičkovou a Matějem Králem. Ve stínu velkolepé stavby zazněla klasika, vlastní tvorba i známé populární melodie.