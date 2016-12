Městská doprava či prodejny. Chotěboř myslí na budoucnost

Chotěboř – Obnovení provozu městské hromadné dopravy, zubní a lékařská pohotovost či nové prodejny v místních částech. To vše by si lidé přáli v Chotěboři.

Městský úřad v Chotěboři.Foto: Deník/archiv

Úřad pomocí dotazníků analyzoval současný stav sociálních služeb, a to na celém území města, tedy i v okrajových částech. Na základě toho pak zastupitelé schválili aktualizaci komunitního plánu.

„Tento dokument je pro nás naprosto nezbytný. Jde již o druhou aktualizaci a výsledkem jsou potřeby lidí do budoucnosti. Z plánu mimo jiné vyplývá, že populační křivka je neúnosná a lidé nám stárnou. Nejvíce vzrůstají senioři nad 65 let věku," uvedl starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Zajímavé je také to, že vzrůstá počet dětí ve školách, zejména v Základní škole a Mateřské škole ve Ždírci nad Doubravou a v chotěbořské Smetanově základní škole.

Domov pro seniory

„Některé potřeby lidí se neustále opakují, něco také nebylo splněno, například dlouho očekávaný domov pro seniory. Jeho výstavba se však již připravuje," zdůraznil místostarosta Chotěboře Zdeněk Janovský.

Domov důchodců s kapacitou 120 lůžek vyroste v lokalitě Koubek. Bude tak zcela začleněn do koloritu města. Společnost Senior Holding, která vyhrála výběrové řízení na provozování domova, bude v následujících měsících připravovat vše, co se týče administrativy. To zahrnuje především přípravu projektu pro územní řízení a stavební povolení. V ideálním případě by tyto podklady mohly být vyřízeny zhruba za dvanáct měsíců. Domov by tak mohl začít fungovat v roce 2019.

Podle Janovského by si také lidé přáli více posiloven a především obnovení provozu městské hromadné dopravy. „Již jednou jsme připravovali projekt veřejné dopravy, který však pro malé město není příliš vhodný. Ulice ve městě jsou úzké a velké autobusy by tam sotva projely. V úvahu přichází spíše tranzitní doprava ve spolupráci s linkovými autobusy," řekl Škaryd. Podle něho si na to lidé již zvykli, avšak je zase problém, že linky na sebe nenavazují.

„Lidé se například velmi snadno dopraví k zámku, ale zpátky je to už horší. Daleko je také hřbitov či obchodní dům Tesco na kraji města," konstatoval Škaryd s tím, že ve hře je také spolupráce a domluva s Krajem Vysočina. Z šetření také vyplynulo, že lidé v místních částech by si přáli více prodejen, které byly nedávno zrušeny. Město z toho důvodu zajistilo pojízdný prodej.