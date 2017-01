Milířová keramika má svoje velké kouzlo, ale i cenu

Světlá nad Sázavou – S originálním způsobem výroby keramiky pálené v dřevěných polních milířích přišla Akademie ve Světlé nad Sázavou. Jedná se o techniku starou aspoň tisíc let, kterou současní umělci znova objevují.

První milíř za dohledu Petry Sedlmayerové (ve výřezu) postavili studenti už na jaře roku 2015. Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Keramika vypalovaná dřevem má svoje specifické kouzlo. Kouř z milířů vytváří na povrchu zvláštní efekty, jedná se o takzvanou popelovou glazuru, kterou moderní keramická pec nikdy nedokáže," vylíčila hlavní přednosti „milířové" keramiky odborná pedagožka Petra Sedlmayerová ze světské Akademie.

Po vzoru předků

Keramiku pálenou v milířích si mohou až do konce února prohlédnout návštěvníci Galerie Na Půdě ve Světlé nad Sázavou. Tento způsob vypadá na první pohled jednoduše, jenže je třeba přijít na to, jak vlastně to naši prapředkové v dávnověku dělali. Žádné zápisy o tom nejsou, podrobný odborný návod už vůbec ne. „Milíř je vlastně jednorázová pec. Tak nám nezbylo nic jiného než jít hluboko do historie. Zkoumat vykopávky historických topenišť. Prostudovat si zachované texty o tom, jak vlastně fungovaly milíře a jak se stavěly.

Cenné informace přišly také od brněnských archeologů," osvětlila Petra Sedlmayerová způsob, jak světelští keramici starobylou techniku kus po kuse objevovali. Nicméně dílo se podařilo. Od jara roku 2015 až do dneška uskutečnili světelští keramici v historické jednorázové milířové peci celkem čtyři výpaly a vyrobili asi dvě stovky kusů originální keramiky. Milíře, ve kterých může teplota dosahovat až tisíc stupňů Celsia, keramici stavějí pouze na jaře a na podzim.

„První milíř ve volné přírodě jsme na poli budovali společně se žáky. Na práci se podílelo asi patnáct lidí, ovšem za pomoci techniky. Kdybychom měli drny potřebné na milíř kopat ručně, trvalo by to aspoň čtrnáct dní. První výpal byl úžasný. Milíř hořel několik hodin. Musím přiznat, že se jedná o postup hodný alchymistů. Běžné uhlířské milíře doutnají několik dnů. Milíř určený k výrobě keramiky musí hořet. Je třeba hlídat teplotu, nechat milíř dohořet a vyhasnout. Teprve pak můžete keramiku vyndat," popsala Petra Sedlmayerová v kostce základní postup výroby.

Z prvního keramického milíře vyšly lahve, nádoby, olejové lampy, napodobeniny starodávného zboží, hraček z pohanských dob a další předměty, o které mají zájem především muzea. „Milířovou keramiku nechceme prodávat. Upřímně řečeno, těžko bychom na ni asi hledali kupce. Jedna láhev z milířové pece přijde asi na tři tisíce korun a momentálně nevím o nikom, kdo by si ji za takovou částku domů koupil," podotkla Petra. Kromě milířové keramiky vyzkoušeli světelští keramici i další originální techniku výroby, a sice pálení keramiky v proutěných koších.