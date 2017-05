Místo bývalého učiliště bude na rok mateřská škola

Libice nad Doubravou - Městys Libice nad Doubravou požádal obec Bezděkov o pronájem budovy bývalého učiliště Štěpánov.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

A to v období od května 2017 do srpna 2018. Libice nad Doubravou by do této budovy ráda přestěhovala svoji mateřskou a základní školu, kterou bude rekonstruovat. Veškeré stavební úpravy učiliště bude hradit Libice nad Doubravou. Budovu bývalého středního odborného učiliště, která je dnes opuštěná, se obec snaží už léta prodat, či pronajmout.