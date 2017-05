Místo ústavu dostanou mentálně postižení vlastní domácnost

Ledeč nad Sázavou - Domov Háj u Ledče do čtyř let skončí. Sociální zařízení pečující o sedm desítek mentálně postižených změní podobu. Klienti se z ústavu přestěhují do malých domků na pěti místech Havlíčkobrodska.

dnes 09:13 SDÍLEJ:

Mentálně postižení by v budoucnu už neměli žít v ústavech.Foto: Ilustrační foto: Deník/archiv

Důvodem je celorepublikový trend transformace péče o obyvatele s mentálním postižením. „Změna povede ke zvýšení míry soukromí v životě klientů sociálních služeb, povede k jejich začlenění do komunity v obci a k individuálnímu pojetí péče o klienty,“ tlumočí vysvětlení mluvčí Kraje Vysočina, který je zřizovatelem ledečského Domova Háj, Jitka Svatošová. Největší plus vidí v tom, že klienti nebudou opouštět známé prostředí. Zůstanou v užším kontaktu nedaleko bydliště, se svými příbuznými a známými, poblíž svých rodin. Plán kraje je takový, že se všichni klienti postupně z velkokapacitního ústavu nedaleko Ledče nad Sázavou odstěhují. Než se tak stane, kraj nechá postavit nebo přestavět přibližně deset různých nemovitostí rozmístěných po celém Havlíčkobrodsku. Stěhování by mělo být dokončeno v roce 2020. Například dva nové rodinné domky by měly vyrůst v Chotěboři. Podle místostarosty Chotěboře Zdeňka Janovského budou domky pro mentálně handicapované obyvatele stát v ulici Rybní. „Jedná se o dva domy, které nejsou v nejlepším stavu. Kraj vysočina je nechá strhnout, na jejich místě bude objekt pro sociální bydlení pro osm až dvanáct osob,“ upřesnil Janovský. Obyvatelé domků budou mít svou vlastní domácnost, budou se více starat o každodenní věci, jako jsou nákupy, vaření, praní a další součásti chodu domácnosti. Samozřejmě jim s tím budou vypomáhat pečovatelé.Ke změně v systému sociálních služeb dojde i v Golčově Jeníkově. I zde najdou obyvatelé Domova Háj nové zázemí. ČTĚTE TAKÉ: Myslivci chtějí změnit negativní pověst. Nejsme jenom lovci, říkají Záměrem Kraje Vysočina je vybudovat v Golčově Jeníkově dvě navzájem se doplňující nové sociální služby. V první řadě jde o pobytové sociální služby chráněného bydlení a zároveň domov pro osoby se zdravotním postižením. „V rámci procesu transformace sociálních služeb tu budou postaveny dva rodinné domky,“ sdělil starosta Jeníkova Vlastimil Marušák. V návaznosti na tyto pobytové služby budou v Jeníkově nově k dispozici služby denního stacionáře a sociálně-terapeutické dílny. Tyto služby budou využívat nejen obyvatelé nových domků z Háje, ale i občané s mentálním a kombinovaným postižením z Jeníkova a okolí. Do budoucna se počítá s možností využití také pro místní seniory. Zájem o stavbu domků pro mentálně postižené má i Přibyslav, ale zatím, podle starosty Martina Kamaráda, radnice nenašla vhodný pozemek pro stavbu. Domov Háj už formu komunitního bydlení zkouší. Od roku 2012 ve Světlé nad Sázavou provozuje dům pro šest klientů. Po roce 2020 bude muset kraj řešit, co s prázdným areálem nynějšího Domova Háj u Ledče nad Sázavou. Podle Svatošové je na rozhodnutí o konkrétním využití zatím brzy. Pro kraj se však velká budova v sousedství Nemocnice Háj stane zbytným majetkem a nejspíš ho nabídne k pronájmu či k prodeji. Kde budou nové domky pro mentálně postižené Ledeč nad Sázavou – dva domy pro klienty, zázemí pro management, denní aktivity, terapeutické dílny

Světlá nad Sázavou – jeden dům pro 6 klientů slouží od roku 2012, další dva by měly ve městě vyrůst

Golčův Jeníkov – dva domy, služby chráněného bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením

Chotěboř – dva domy, služby chráněného bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením

Havlíčkův Brod – dva domy, služby chráněného bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením





Autor: Štěpánka Saadouni