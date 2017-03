Mladí ze Světlé odcházejí, chybějí byty

Světlá nad Sázavou – Počet obyvatel ve Světlé klesá. Mladí lidé odcházejí. Nemají kde bydlet. Město vlastní asi 200 bytů, všechny jsou obsazené. Řešením by měl být nový bytový dům.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Loni přišlo město Světlá o šedesát lidí, většinou jsou to mladí, kterým chybí bydlení," konstatoval starosta města Jan Tourek. Řešením by byla stavba nové bytovky, kterou by mohla postavit akciová společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Vhodnou lokalitu město má vytipovanou, ale bude třeba pozemek vykoupit. Světlá má nyní 200 městských bytů, ale do budoucna plánuje aspoň část z nich odprodat do soukromého vlastnictví.

„Je to pravda, mladí lidé od nás odcházejí. Přitom naše sklárny rozšířily výrobu, nezaměstnanost klesá, ale byty nejsou," potvrdil místostarosta Josef Hnik. Také on by rád viděl ve městě nový bytový dům. „Ale na rozdíl od starosty, který je členem představenstva VaKu, si myslím, že by ten bytový dům Vak stavět neměl," vyjádřil se místostarosta. Jak podotkl, město by uvítalo při stavbě bytového domu spolupráci s developerem, protože získat od státu dotace na bydlení je problém. „Dotace jsou nesmyslně omezeny věkem nájemníků, dobou, kdy je možné v bytě bydlet," vysvětlil místostarosta.

Vhodné bydlení pro mladé s přijatelným nájmem nechybí jen ve Světlé. „Byty za přijatelný nájem s ohledem na výši platů na Vysočině nejsou. Mladí lidé pak bydlí třeba až do třiceti u rodičů, protože na vysoké nájmy nemají," posteskla si Jana Zámečníková z Havlíčkova Brodu.

Nový bytový dům s nabídkou deseti až dvanácti malometrážních nájemních bytů by mohl stát ve Ždírci nad Doubravou. I tam by ho chtěl postavit Vak. „Společnost hospodaří velice úspěšně, o čemž svědčí pravidelná výplata divident akcionářům. Vedení společnosti se rozhodlo investovat volné prostředky pro rozvoj svých akcionářů, to znamená obcí a měst, vysvětlil tento krok předseda představenstva VaK Pavel Policar. „Než bychom peníze společnosti nechali ležet v bance s minimálním úrokem, zvažujeme, jak je zhodnotit. Ovšem rozumně, bez zbytečného rizika," vysvětlil Policar. A stavba bytových domů podle jeho názoru takovou možnost nabízí. V současné době je v centru zájmu společnosti VaK na možnou budoucí výstavbu město Ždírec nad Doubravou, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, ale také Golčův Jeníkov a město Havlíčkův Brod.