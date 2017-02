Moje první panenka vypadala, jako kdyby každý den chodila makat do posilovny

Krátká Ves – Šiju, šiju si panenky…To by si mohla recitovat Petra Zadinová z Krátké Vsi u Havlíčkova Brodu, která již více než dva roky šije panenky s křídly, takzvané andělky.

Mimo jiné také šije domácí dekorace, různé postavy nebo látkové věnce. Její andělky se dokonce podívaly do světa, konkrétně na Island, do Itálie a Irska. Vyučená švadlena, která aktuálně pracuje v sociálních službách, si zakládá na stoprocentní ruční práci. Její specialitou jsou také metrové panenky.

Jak jste se k tomu dostala?

Zahlédla jsem to čistě náhodou na internetu. Jsem vyučená švadlena, takže šití pro mě není žádný problém. Když jsem viděla první andělku, řekla jsem si, že to zkusím.

Jaký byl první výsledek?

Upřímně? Hrozný… Panenka měla ruce jako pádla. Syn, kterému jsem ukázala svůj první výtvor, mi řekl, že panenka vypadá, jako kdyby chodila každý den posilovat. No zkrátka, byla hodně nesymetrická, takže jsem si ji trochu upravila a postupovala jsem metodou pokus omyl.

Evidentně jste to však vyladila, když se na vaše panenky koukám…

Rozhodně. Za tu dobu jsem vychytala materiály, postupy a výrobu. Mám to už v ruce. Malou panenku jsem schopná udělat tak za tři hodiny. Ty větší, metrové, tak kolem čtyř hodin. Vše je přitom stoprocentní ruční práce. Hodně lidí si totiž pomáhá lepidlem a umělými věcmi. Já si vše šiji sama, včetně oblečení pro panenky a dalších dekorací.

Je hodně lidí, kteří šijí panenky, a proč vůbec se jmenují andělky?

Andělky jsou panenky s křídly a původem pocházejí z Norska. Tam jsou hodně oblíbené. Jinak dnes je již dost lidí, kteří šijí panenky, ale když jsem před dvěma lety začínala, tolik nás nebylo. V poslední době se to nějak rozšířilo…

Máte nějaké vzory či inspiraci, podle čeho panenky vyrábíte?

Občas koukám na internet, ale důležitější je pro mě přání zákazníků. Nemám problém například ušít panenku na zakázku. Stačí, když mi lidé řeknou, na jaký účel či pro koho ji mají, jak si ji představují, barvy a tak podobně. Každá je přitom jiná. I kdybych chtěla udělat kopii, vyjde z toho nakonec zcela něco jiného. Každý, kdo je šije, má také svůj rukopis, tedy poznám panenky již podle fotografií.

Říkala jste také, že vaše panenky cestují po světě. O zákazníky zřejmě není nouze…

Ano, v poslední době skoro nestíhám. Na zakázky si opravdu stěžovat nemohu. Jinak panenka na Island se dostala zcela náhodou. Jedna paní si všimla andělek na mých facebookových stránkách. Napsala, že se jí hrozně líbí a odvezla si ji na Island. Naopak do Itálie putovala jedna andělka na křtiny a do Irska jsem ji vezla osobně jako dárek.

Panenky jako dárky zřejmě frčí…

Každopádně. Zpočátku jsem je rozdávala mezi rodinu a kamarády pouze jako dárky. Díky tomu jsem získala cenné zpětné vazby a dostatek zkušeností. Až později jsem je začala prodávat a nabízet na internetu.

Proč si myslíte, že lidé zrovna chtějí ušít panenky od vás?

Myslím si, že jsem kreativní. Mám ráda, když mi lidé dají volnou ruku. Nedávno mi jedna paní poslala fotku své dcery z tanečních a chtěla ušít andělku, aby jí byla trošku podobná. Když jsem ji pak poslala, napsala mi, že jsem to trefila skvěle. Panenka měla stejné vlasy a oblečení jako její dcera. Těší mě, že jsou lidé spokojeni. To je hlavní účel.

Koukám, že zážitků máte na rozdávání…

Není toho zase tolik. Jiná zákaznice mi například psala, že se bude stěhovat a chtěla by pomoct s vydekorováním pokoje. Jak říkám, stačí mi dvě až tři fotografie, nějaké barvy a základní představa a můžu začít.

Kde sháníte materiál?

Mám pár vytipovaných obchodů na Havlíčkobrodsku a hodně věcí nakupuji na internetu. Z počátku jsem do toho musela vložit větší investici. Teď to již tak hrozné není. Spíše bych potřebovala více času. Mám dokonce svého vlastního opraváře na šicí stroj.

Máte nějakou svoji vlastní dílničku nebo místnost?

Kdepak, vše šiji v kuchyni u stolu. Mám tam šicí stroj, lampičku a pár základních věcí. Dílna nebo samostatná místnost zatím nepřichází v úvahu. Asi by to bylo zbytečné. Jakmile mám panenku hotovou, rovnou ji odesílám zákazníkovi. Většinou jsem schopná do dvou týdnů vše připravit a odeslat.

Nemáte doma žádnou železnou zásobu či sbírku hadrových panenek?

Dříve jsem měla, ale když lidé u mě doma něco uvidí, rovnou mě žádají, zda si to mohou koupit. Mám tu tak jen pár srdcových výtvorů. V poslední době se také snažím šít různé postavičky či věnce. Zjistila jsem, že jako dekorace do bytu se to lidem líbí.

Máte spočítáno, kolik panenek jste již za ty dva roky vyrobila?

Tak kolem sto šedesáti kusů. Jen od září do prosince loňského roku jich bylo sedmdesát. Kolem Vánoc byl největší zájem. Na druhou stranu mě to pořád hrozně moc baví a naplňuje. Jsem také ráda, že se lidé vracejí.

Máte nějaké webové stránky, kde si lidé mohou prohlédnout vaše panenky a případně i objednat?

Mám své stránky na sociální síti facebook. Stačí zadat Andělky Petra.