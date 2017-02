Morava, Krausberry a Šohajka se stanou tahouny festivalu Stock Dobrohostov

Dobrohostov – Fandové regionálních kapel, kteří si zvykli jezdit v létě za dobrou muzikou do Dobrohostova, si už nyní mohou v kalendáři červeně zakroužkovat všechna data třetího srpnového víkendu.

Právě v tyto dny se totiž uskuteční v pořadí již 22. ročník festivalu Stock Dobrohostov.

„Po ukončení Rockové Lipnice se náš festival stal nejdéle pořádaným hudebním festivalem na Havlíčkobrodsku," uvedl za pořadatele Petr Kletečka a dodal, že festival lze směle považovat i za největší přehlídku regionálních kapel na Vysočině. Festival se opět uskuteční v areálu letního parketu v Dobrohostově u Lípy. „Také termín konání je v podstatě tradiční a letos vyšel na dny 18., 19. a 20. srpna," pokračoval Kletečka.

Tahounem prvního festivalového dne bude zcela jednoznačně kapela Morava, která letos oslaví třicet let své existence a která v posledních letech na Havlíčkobrodsku příliš nekoncertovala. „Kapela s uznávaným kytaristou Jiřím „Api" Novotným, který jako jediný pamatuje celou éru, má na kontě sedm studiových alb, či vyprodanou pražskou Lucernu na začátku devadesátých let. Nedávno se, a to po sedmileté pauze do kapely vrátil původní frontman František „Fany" Petričko. S návštěvníky festivalu se tak i my těšíme na koncert Moravy s jejími největšími hity," přiblížil Kletečka.

Program druhého dne pro změnu ozdobí koncertní set Martina Krause s pražskou kapelou Krausberry. „Tato partička se na Vysočinu vrací po necelém roce. Připomenu, že na doprovodné hudební akci Podzimního knižního veletrhu v havlíčkobrodském klubu OKO předvedl Martin Kraus s kapelou takové show, že jsme ani vteřinu neváhali s pozvánkou do Dobrohostova. Od Martina, který byl v loňském roce uveden do Beatové síně slávy, můžeme v jeho osobitém podání očekávat největší hity i obrovskou dávku energie," řekl Kletečka.

Ani letos nezapomněla dramaturgie dobrohostovského festivalu na milovníky dechovky. Právě jim bude patřit celý třetí festivalový den.

„Šohajka z Dolních Bojanovic s kapelníkem a zpěvákem Vojtěchem Ducháčkem, to je zcela určitě záruka stoprocentní kvality. Šohajka má na kontě mimo jiné i první místo v soutěži O zlatou křídlovku z roku 1987 a ve své diskografii třináct původních nosičů. 13 původních nosičů. Stojí za připomenutí, že tato kapela z moravského Slovácka vystupuje v podlužáckých krojích a řadu jejích skladeb lze najít i na kompilacích České muziky, či na TV Šlágr," vyjmenoval Kletečka a již nyní zve všechny fandy dobré muziky k návštěvě Dobrohostova.

Další informace o programu a předprodeji vstupenek najdou zájemci na webu stockfest.cz.

Program:

18. srpna

Morava, Airback, Arciskačány, E.M.I.L.

19. srpna

Krausberry, Mrkev Band, Trafic Jam, Spadla klec, Fortuna, Za notou.

20. srpna

Šohajka, Vysočinka, Havlíčkobrodská 12, Rebelka.