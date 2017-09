Most v Okrouhlici se uzavřel pro veškerou dopravu

Okrouhlice – Nejlepší bude pořídit si vrtulník nebo alespoň kanoe a jezdit po Sázavě, vtipkují řidiči na Havlíčkobrodsku. Minulý týden se pro veškerou dopravu uzavřel most v Okrouhlici. Uzavírka potrvá do 1. října.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

V Okrouhlici vrcholí stavební práce na obnově mostu přes železniční trať. Do konce podzimu již budou řidiči jezdit po novém. Do té doby je ale ještě potrápí plánované uzavírky. Jedna z nich začala minulý týden. „Most, respektive mostní provizorium, přes železniční trať v Okrouhlici je do 1. října uzavřen pro veškerou dopravu z důvodu úpravy křižovatky před mostem (ve směru od Brodu) a úpravy úseku za mostem (ve směru na Světlou)," informovala mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová.



Během doby, kdy bude most uzavřen, dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky. Řidiči, kteří se potřebují dostat třeba z Havlíčkova Brodu do Světlé nad Sázavou, musí uzavřený úsek objíždět přes Papšíkov, Poděbaby, Březinku, Hurtovu Lhotu a Vadín.



„Během uzavírky je zajištěn průchod pro pěší po mostním provizoriu," doplnila Jitka Svatošová.



V další etapě stavebních prací bude doprava postupně převedena na nový mostní objekt a stavbaři demontují mostní provizorium. „Úplná uzavírka v rámci této etapy je plánovaná v termínu od 15. do 16. října. Průchod pro pěší bude v tu dobu zajištěn již po chodníku na novém mostě," dodala Jitka Svatošová. Do konce listopadu pak budou probíhat dokončovací práce.

Během trvání uzavírky platí také upravené jízdní řády autobusové dopravy. Veškeré informace mohou cestující nalézt jak na webových stránkách dopravce, tak i na stránkách obce. Změna se dotkla i umístění některých zastávek. Zastávka Okrouhlice most se přesunula k místní benzinové stanici a zastávka Havlíčkův Brod, Masarykova na Havlíčkův Brod, Humpolecká. Obslouženy nebudou zastávky Okrouhlice, Chlístov, dolní; Okrouhlice, Chlístov, horní; Havlíčkův Brod, Perknov; Havlíčkův Brod, Psychiatrická léčebna nebo Havlíčkův Brod, Havlíčkova. Autobusy z Brodu do Světlé nebudou zajíždět ani na zastávky Okrouhlice, Vadín a Okrouhlice, Babice.



Důvodem demolice původního mostu z 60. let minulého století a výstavby nového byl jeho nevyhovující technický stav. Obnova mostního objektu je součástí projektu, který začal již v roce 2016 modernizací 300 metrů dlouhého úseku v průtahu obce Okrouhlice na silnici II/150 spojující Havlíčkův Brod a Světlou nad Sázavou. Na investici s celkovým rozpočtem 57 milionů korun Kraj Vysočina požádal o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.



Úsek přes Okrouhlici není jediný, kde řidiči narazí na komplikace. Do konce podzimu je uzavřena i silnice druhé třídy pod viaduktem v Ledči nad Sázavou ve směru na Vilémovice. Objízdná trasa tady řidiče vede přes obce Ostrov, Pavlov až do Opatovic, přes Vlkanov a Číhošť. Nákladní automobily musí volit objízdnou trasu přes Habry.