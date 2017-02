Motanice háčkuje a háčkuje...

Havlíčkův Brod – Na kostel sv. Kateřiny v havlíčkobrodské Dolní ulici by lidé neměli zapomínat.

Na prvního máje ozdobí věž kostela sv. Kateřiny v havlíčkobrodské Dolní ulici pestrobarevný věnec. Vytvořen bude z květů a lístků, jejichž minimální velikost dosáhne patnácti centimetrů. Foto: Michaela Krpálková

To je hlavní myšlenka aktivistů ze sdružení Motanice a členů iniciativy Život kostelům, kteří neúnavně hledají další a ne-otřelé cesty, jak tuto drobnou a dnes již prakticky nevyužívanou církevní památku v očích veřejnosti popularizovat.

„Spousta lidí si již povšimla pletené devatenáct metrů dlouhé šály, kterou jsme vloni v listopadu omotali věžičku kostela. Většina z nich tento náš krok přivítala, samozřejmě se ale najdou i lidé, kterým se to nelíbí. V každém případě si díky šále kostelíka přece jen všimnou," uvedla za sdružení Motanice Michaela Krpálková.

Šála zůstane na věži kostela s největší pravděpodobností až do jara. Pak ji vystřídá opět poměrně rozměrný háčkovaný věnec.

„Přemýšlely jsme, čím šálu nahradíme. Původně jsme uvažovaly o kšiltovce, ale pak jsme si řekly, že věneček a pestrobarevné květy se k ženě, v uvozovkách řečeno, přece jen hodí lépe," usmála se Krpálková.

Ženská část Motanice se již do háčkování věnce pustila, pokud by se ale v Havlíčkově Brodě a okolí našly další ženy, které by rády pomohly, pak samozřejmě mohou. „Potřebný materiál jim rády poskytneme. Stačí, když zavolají na telefonní číslo 605 003 191, nebo napíšou na e-mailovou adresu motanice@post.cz. Háčkovat mohou jak lístky, tak květy. To i to by ale mělo dosáhnout rozměrů minimálně patnácti centimetrů. Hotové kousky pak mohou lidé odevzdat i s kontaktem na sebe, abychom jim mohly poděkovat, do kavárny MaMMacentra v havlíčkobrodské Svatovojtěšské ulici. A to nejpozději do 21. dubna," upřesnila Krpálková s tím, že věnec se na věži kostela objeví 1. května.

Kostel sv. Kateřiny je v majetku královéhradeckého biskupství a stará se o něj havlíčkobrodský vikariát. „Počínání Motanice a iniciativy Život kostelům, které tak činí s naším souhlasem, mě osobně nikterak nepohoršuje a nevadí mi. Je pravda, že kostel sv. Kateřiny nežije, a to již dlouhodobě, pravidelným církevním životem. Přesto je jeho interiér uklizený a občas se tam konají koncerty a u příležitosti svátku sv. Kateřiny i mše svaté. Do budoucna ale některé stavební úpravy přece jen plánujeme. Pokud se nám podaří získat peníze, a to například i z příslušného havarijního fondu, nechali bychom opravit krov a střechu kostela," konstatoval vikář Hroznata Adamec.

Zajímavá historie

Místostarosta Havlíčkova Brodu a předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Libor Honzárek patří mezi lidi, kterým se nápad zdobit věž kostela sv. Kateřiny libí. „Jde o symbolickou akci, která má tento historický církevní objekt v očích veřejnosti propagovat. Myslím, že je pojata docela vkusně a decentně. Věřím, že se římskokatolické církvi podaří najít prostředky ke zvelebení tohoto kostela. Určitě by si to zasloužil. Už vzhledem k zajímavé historii," řekl Honzárek.

První písemná zmínka o kostelu sv. Kateřiny pochází z roku 1319. Původně gotický kostel dokládá hornickou minulost města. Kostel byl i se špitálem postaven za někdejšími brodskými městskými hradbami u tehdy jediného mostu, který v širokém okolí umožňoval překonání Sázavy. V letech 1635 a 1731 kostel poničily povodně. Po těchto pohromách byl kostel vždy obnovován a upravován. Poslední významnou úpravou bylo zkrácení kostela, které se uskutečnilo v polovině 19. století z důvodu stavby nového Kamenného mostu přes Sázavu.