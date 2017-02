Motorky na ledu? V Chotěboři to jde!

Chotěboř – Všechno je jednou poprvé, možná i to si řekli motocykloví závodníci, když se rozhodli testovat své motorky na ledu.

Karel Abraham (vlevo) mohl trénovat ve zcela jiných podmínkách. Upřednostnil však exhibici na ledu a v pořádně mrazivém počasí.Foto: Miloš Novák

Ideální podmínky našli na přehradě u Chotěboře. Byl to skutečný unikát – motorky na ledě v takové exhibici ještě nikdo v Evropě nezkoušel! Navíc, k vidění na přehradě byl i dragster – stroj speciálně upravený na závody ve sprintu.

„Zdar, borci, můžu se s vámi svézt?" Objevil se zčistajasna na přehradě motocyklový závodník, reprezentant České republiky v prestižní třídě MS Moto GP, Karel Abraham. A všichni najednou věděli, že tato akce nebude jen tak nějaká.

„Prvním impulsem udělat tuto show byla dlouhá a takřka nekonečná zima. Potřebovali jsme trénovat, tak jsme si řekli, proč nevyužít tyto mrazy a nezkusit něco na ledu?" S úsměvem prozradil autor celého nápadu Pavel Kubera, jež závodí právě v dragsterech.

Připojili se k němu další závodníci – Olga Roučková na čtyřkolce, Víťa Kuklík, mistr Evropy Enduro a Cross country, Adam Peschel, motocyklový kaskadér a třetí na WorldStunts Master Cup a zmíněný Karel Abraham.

Speciální gumy s hřeby

„Musím říci, že všichni byli nadšení. Přiznávám, bylo to dost šílené, nikdo nevěděl, co se může stát, na ledě totiž není šance pořádně zabrzdit, přední brzda je v tomto případě nanic. Dalo dost práce vymyslet to tak, aby to bylo bezpečné," řekl Pavel Kubera.

Proto měly motorky speciální gumy s hřeby, které ručně a na míru vyrobil otec Pavla Kubery. „Táta si nejdříve poklepal na čelo, prý jestli jsem se nezbláznil. Pak ale do toho šel," smál se vítěz mezinárodního poháru v dragsterech a držitel rychlostního a časového rekordu na čtvrt míle.

Karlovi Abrahamovi také nebylo všechno jedno: „Bylo hrozně těžké udržet motorku na ledové ploše. Bylo to šílené, ale užil jsem si to."

Před odletem na testování do Austrálie si musel dávat pozor, ale nakonec se se strojem dokonale sehrál.

Velkou atrakcí hlavně pro pány byly závodnice na jet surfech, což je sport vysloveně letní, podobně jako motorky. V počasí, kde všichni měli co dělat, aby neumrzli, se odvážně svlékly do plavek. Martina Lukscheider a Romana Jatic odstartovaly závody i předvedly své umění na surfu taženém motorkou. „Byla nám strašlivá zima, ale řekly jsme si, že do toho půjdeme naplno tak, jako by bylo léto," s úsměvem podotkla Martina. Ježdění na jet surfu učí ve své akademii jako jediné v republice.

Příští rok i s publikem?

Pavel Kubera měl po skončení akce radost. „Šlo o to propojit aktivní jezdce Lazer teamu a užít si své svobody. Vůně spáleného benzínu je návyková. A i když je fakt, že toto byl velký extrém, člověk si uvědomí, že pokud občas trochu riskuje, tak opravdu žije. Bylo to nádherné setkání profesionálů," vyznal se. Jedním dechem dodal, že tato exhibice byla opravdu výjimečná a v případě, že by ze strany města byl zájem, je schopný ji příští rok připravit se vším všudy. „To znamená s publikem, dalšími atrakcemi, soutěžemi a podobně. Je tady skvělá dráha a dostatečná síla ledu. Letos to byl test, který vyšel na jedničku. Nechtěli jsme riskovat přítomnost diváků, nevěděli jsme, jak to celé dopadne," vysvětlil nepřítomnost veřejnosti.

Erika Nováková