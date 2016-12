Myslivecké vánoce v Květinově

Květinov - Rok se s rokem sešel a myslivecký kroužek, který naše děti vede k přírodě, lásce ke zvířatům, pohybu a vědění stále pokračuje!

Dne 23.12. 2016 od 9 hod měl myslivecký kroužek (Květinovští divočáci) v Květinově vánoce!

Než jsme vyrazili do lesa, ozdobili jsme si vánoční stromeček v hasičské klubovně v Květinově. Potom jsme nasedli do aut a dojeli jsme na místo, kde se o zvířátka starají myslivci z Herálce. Za námi přijel jak starosta obce Herálec, tak i předseda mysliveckého spolku Herálec v jedné osobě, pan Jiří Ulrych. Všichni jsme ozdobili zvířátkům stromeček, pod který jsme jim dali něco na zub. Každý z nás si z domu přinesl nějaký ten pamlsek, ať už jablka, oříšky, mrkev… Cestou jsme si povídali o všem, co k vánocům patří. U stromku v lese jsme si i zazpívali. Většina z nás zvířátkům něco popřála.

Nakonec jsme se ohřáli v hasičské klubovně v Květinově, kde na nás čekalo milé překvapení! Pod vánočním stromečkem jsme našli mnoho dárečků, které příjemně potěšily. Navzájem jsme si popřáli krásné svátky, pohodu a klid… Zazpívali si vánoční píseň, povídali jsme si, jedli, pili, hodovali… Bylo to velice příjemné posezení s domácí vánoční atmosférou, kterou nabudili všichni přítomní.

Dovolte nám, abychom Vám všem popřáli mnoho zdravíčka, lásky a obětavých lidí kolem sebe. Smějte se a radujte celý následující rok 2017!!!

Květinovští divočáci a ČSŽ Květinov