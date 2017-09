Na brodské letiště míří nový investor. Nabídne práci desítkám lidí

Havlíčkův Brod – O volné hektary na brodském letišti projevila zájem brodská společnost Chládek a Tintěra. Za plochu o rozloze 1,7 hektaru městu nabídla téměř deset a čtvrt milionu korun. Nový podnik, který by zde měl vzniknout, by dal práci šedesáti lidem. Prodej pozemku v pondělí schválilo brodské zastupitelstvo.

Pozemek o rozloze 1,7 hektaru je součástí rozlehlého areálu bývalých kasáren u brodského letiště. Město ho před lety dostalo od armády a postupně rozprodalo podnikatelům. Zbylých šest budov, které dříve sloužily pro ubytování vojáků a administrativu, město nechalo zdemolovat a vzniklé pozemky nabídlo investorům.



„Uvažovali jsme o tom, využít je pro nějakého strategického partnera, který sem přinese novou zajímavou výrobu a tím pádem i nová pracovní místa,“ uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl.

Do pondělního zastupitelstva radnici přišla zajímavá nabídka od místní firmy Chládek a Tintěra. Ta za pozemek nabídla částku přesahující 10,3 milionu korun. „Nabízená částka odpovídala vypsané veřejné obchodní soutěži. Minimální cena podle znaleckého posudku byla 10,2 milionu korun, takže to bylo víc, než bylo požadováno,“ doplnil Čeněk Jůzl.



Pondělní zastupitelstvo prodej pozemku schválilo. „Podnik, který by zde měl vzniknout, by dal do budoucna práci šedesáti lidem. Myslím, že to je to nejdůležitější, co město od tohoto strategického pozemku očekávalo. Několik desítek nových pracovních míst a zpestření nabídky práce v regionu,“ dodal brodský místostarosta.