Na Brodsku stále řádí chřipková epidemie

Havlíčkobrodsko – Vlna chřipkové epidemie zasáhla i Havlíčkobrodsko a stále trvá. Pátkem počínaje by se měly omezit návštěvy nemocnic a zdravotnických zařízení.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Počet nemocných chřipkou se na Havlíčkobrodsku v posledních dnech výrazně zvýšil. Hygienici evidují přes 1 700 nemocných v přepočtu na 100 000 obyvatel.

„Na Havlíčkobrodsku je už chřipková epidemie, proto Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina územní pracoviště Havlíčkův Brod vyhlásila od pátku zákaz návštěv v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, jako je například nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou, či Psychiatrická nemocnice," informoval hygienik, lékař Ladislav Koblížek.

„Po konzultaci s hygienou a vedením nemocnice jsme vyhlásili od pátku zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnice z důvodů epidemie," potvrdila ve čtvrtek ráno mluvčí brodské nemocnice Petra Černo. Například v Třebíči zákaz platí od Vánoc. Chřipka ohrožuje především seniory a vážně nemocné oslabené pacienty. O omezení návštěv žádá Domov pro seniory Husova v Havlíčkově Brodě.

Kritická hranice

„Vlna chřipek překročila kritickou hranici, onemocněli i někteří zaměstnanci. Proto bychom byli rádi, kdyby příbuzní klientů v době epidemie omezili návštěvy," konstatovala ředitelka Domova pro seniory Husova Hana Hlaváčková. Naopak v zařízení pro seniory v Reynkově ulici ještě ve čtvrtek ráno o omezení návštěv neuvažovali.

Podle Koblížka je nejlepší prevencí proti chřipce konzumace vitamínů, otužování a pokud možno se vyhýbá místům, kde se soustředí větší počet lidí a samozřejmě očkování.

„Kdo se nenechal očkovat proti chřipce včas, to znamená na podzim, tak nyní už je pozdě," konstatoval lékař.

Chřipkou jsou ohroženi senioři, diabetici, onkologicky nemocní, ale také mladí kuřáci a lidé obézní.

„Bohužel preventivní očkování pacienti podceňují. Zájem je malý. Očkováni jsou hlavně senioři, kteří dostávají vakcínu zadarmo, ale mezi pacienty středního věku zájem moc není," podotkl hygienik s tím, že očkování proti chřipce provádějí praktičtí lékaři. Vakcína je účinná jednu sezonu, pak je třeba nechat se přeočkovat.

Očkování si pacient hradí sám. Zdravotní pojišťovny ho platí lidem z rizikových skupin, osobám nad 65 let, pacientům s cukrovkou, vážnějším onemocněním srdce a cév, plic, dýchacích cest, ledvin či dlouhodobě pobývajícím ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Doporučeno je i očkování zdravotníků, kteří o ně pečují. Chřipka si poslední dobou pravidelně vyžádá i některé oběti na životech. V současné době zemřeli na Vysočině už tři pacienti.

Chřipka umí zabít

„Devětasedmdesátiletý pacient zemřel na chřipku na Třebíčsku, další o 12 let mladší na Žďársku," uvedla Radka Štěpánková z Krajské hygienické stanice v Jihlavě. V pondělí přibyla i seniorka z Jihlavska.

Jak v minulosti vysvětlil primář infekčního oddělení brodské nemocnice Jiří Kubát, chřipkové viry se v období pěti až deseti let přestaví a objeví se epidemie, které lidský organismus špatně čelí. Ročně v České republice zemře asi dva tisíce lidí na chřipku. To je třikrát víc než při dopravních nehodách. Chřipkou onemocní v ČR každý rok zhruba 1 až 1,5 milionu lidí a v souvislosti s ní zaznamenávají lékaři i vysoké riziko komplikací a bohužel také úmrtí především u slabých, starých nebo chronicky nemocných osob. Do rizikové skupiny, které odborníci očkování doporučují, patří i těhotné ženy nebo ty, které těhotenství plánují.

„Za léčení chřipky vydá naše Všeobecná zdravotní pojišťovna 840 milionů korun ročně," informoval mluvčí VZP Oldřich Tichý. Chřipka je virové onemocnění.

To začíná podle lékařů náhle, je provázeno horečkou často i nad 39°C, schváceností, bolestmi hlavy, svalů, dýchacími obtížemi, nejčastěji kašlem bez vykašlávání. Méně obvyklé jsou bolesti v krku, rýma a kašel s vykašláváním hlenu. U dětí se může objevit zánět středního ucha. Nekomplikovaná forma odezní sama do jednoho až dvou týdnů. Chřipka se šíří především kapénkovou infekcí. Inkubační doba je několik hodin až pět dní. Nejrizikovější je úzký kontakt s kašlajícím nemocným do jednoho metru.

Projevy a léčba

„Virus přežívá v prostředí až 14 dní, je možné nakazit se i z kontaminovaných předmětů podání ruky či telefonní sluchátka Proto je v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění důležité zvýšeně dbát na hygienu," varují zdravotníci. Nutná je i ohleduplnost. Kašlat a kýchat do kapesníku, použité kapesníky ihned likvidovat, zůstat izolován doma a nešířit tak dále onemocnění.

A nakonec léčba. U nekomplikovaného onemocnění stačí pouze obyčejná terapie, to znamená klid na lůžku, dostatek tekutin, volně dostupné léky, jako paracetamol či ibuprofen.