Na Havlíčkobrodsku vznikají kilometry nových pěších tras

Havlíčkobrodsko – Desítky kilometrů nových turistických tras v těchto dnech vyznačují dobrovolníci z Klubu českých turistů. Nové trasy zavedou milovníky pěší chůze třeba na dvacetikilometrovou túru kolem Černého rybníka do Úsobí. Zde byla cesta již téměř nepoužívaná a vlivem času zarostla. Díky spolupráci s Městysem Úsobí se na ni teď opět dostanou turisté.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Na vymezení nových turistických tras a péči o ty stávající přispěl Klubu českých turistů Kraj Vysočina částkou 220 tisíc korun. Ta pokryje výdaje značkařů, kteří trasy značí ve svém volném čase. Nevede je k tomu vidina zisku, ale radost ze zpřístupnění krás české krajiny i ostatním.

„Značení pěších turistických tras děláme s pocitem a touhou ukázat lidem přírodní, kulturní nebo historické skvosty naší země,“ říká předseda ZO Havlíčkův Brod Vladimír Maršík.

Nové trasy se objeví hlavně kolem Úsobí. „Z map zjistíte, že mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavskem je velice málo turistických tras. O napravení tohoto stavu jsme uvažovali několik let, bylo potřeba projít různé varianty cest a hlavně mít podporu vlastníků pozemků, což se nám podařilo,“ vysvětluje Maršík.

Nová modře značená turistická značka povede od Černého rybníka, nadejde dálnici a pokračuje obcí Kosovy. „Cestou jsou nádherné výhledy do krajiny. Je možnost vidět vrch Melechov, Lipnici nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Herálec, Orlovské lesy, zříceninu hradu Orlík a mnoho dalších osad a lesních komplexů,“ přiblížil půvaby nové stezky Maršík.

Cesta pokračuje okolo zbytků kaple strážných andělů a dojde do Městyse Úsobí, kde návštěvníky přivítá nově opravený kostel sv. Petra a Pavla, zrenovovaný zámek a poutní místo sv. Anny. Dále trasa prochází okolo Pejchalova mlýna a rybníku Paletáč, na Dočkalův mlýn, sestoupí do údolí Úsobského potoka a pokračuje přes Poděbaby a Papšíkov do Havlíčkova Brodu. Značkáři při jejím značení nachodili 23 a půl kilometru. „Musíme poděkovat i Městysu Úsobí za zprůchodnění zarostlé a téměř nepoužívané cesty,“ zmínil Maršík.

Další trasa povede z Radňova přes Květinov a Krásnou horu až do Okrouhlice. Poslední zavede turisty ve směru od Humpolce, přes Herálec do Radňova.

Modrá trasa od Černého rybníku do Úsobí byla vyznačena již z kraje tohoto týdne. Pokračovat se bude dnes na trase Úsobí – Radňov. Všechny trasy chce Klub českých turistů vyznačit do začátku prázdnin. Do svých řad by rád přijal i další zájemce o značení. „Naši značkaři nejsou přestárlí jedinci a díky tomu zatím konec značení pěších tras nehrozí. Je ale třeba mít stále nové značkaře, kteří tuto práci budou vykonávat a pocitem hrdosti k této zemi,“ dodal Maršík.

Český systém značení turistických tras je natolik unikátní, že se stal vzorem i pro ostatní země.