Na prázdninový výlet z Brodu vyrazí parní lokomotiva Skaličák

Havlíčkův Brod – Milovníci nostalgie a páry na železnici si zkraje prázdnin přijdou na své. Hned ve středu 5. července se z Havlíčkova Brodu mohou svézt parní lokomotivou přezdívanou Skaličák. Zvláštní spoje z Havlíčkova Brodu a z Brna do Nedvědice cestující zavezou na Slavnosti Pernštejnského panství.

Historický parní vlak v čele s lokomotivou Skaličák.Foto: DENÍK/Attila Racek

Nostalgické jízdy se každoročně těší velkému zájmu lidí. Staré vlaky prostě táhnou. Možná i proto je Česká republika s počty parních lokomotiv mezi evropskou špičkou. Příležitost nasednout do železniční historie budou mít cestující ve středu ráno na brodském nebo přibyslavském nádraží.

„Během nostalgické jízdy si mohou cestující v historických vozech zvaných Rybáky vychutnat atmosféru, jakou zažívali cestující v 50. letech minulého století. V čele vlaku z Havlíčkova Brodu pojede parní lokomotiva Skaličák. V Nedvědici i na hradě Pernštejně pak bude připraven bohatý program pro malé i velké návštěvníky,“ uvedla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Vozy Rybáky s jednonápravovými podvozky jsou koncepcí českého konstruktéra Jindřicha Rybáka a datují se k roku 1911. Parní lokomotiva Skaličák vděčí svému názvu časté trase bývalé Moravské západní dráhy mezi Prostějovem, Chornicemi, Skalicí nad Svitavou a Třebovicemi v Čechách.

S jejich vyřazováním se začalo na samém konci parního provozu, v polovině sedmdesátých let. Některé byly změněny ve vytápěcí kotle nebo prodány na vlečky. Poslední byly zrušeny v roce 1980. Do dnešní doby zůstaly v České republice v provozuschopném stavu pouze dvě lokomotivy.

Z brodského nádraží vlak vyjede v 8.30 hodin se zastávkou v Přibyslavi v 8.46 hodin, ve Žďáru nad Sázavou v 9.07, Novém Městě na Moravě v 9.45, Bystřici nad Pernštejnem v 10.32, Rožné v 10.45 a v Nedvědici, kam dorazí v 11.08 hodin. Na zpáteční historickou jízdu se vlak vydá v 17 hodin.

„Jízdenky na parní vlaky je možné koupit v předprodeji od 28. června ve všech pokladnách Českých drah. Z Havlíčkova Brodu a Přibyslavi do Nedvědice se lidé svezou parním vlakem za 100 korun. Děti do 15 let mají jízdné za polovinu,“ doplnila mluvčí ČD.

V Nedvědici u rybníka bude pro návštěvníky připraveno dětské odpoledne. K rytířskému klání pak všechny pozve sám urozený Vilém II. z Pernštejna.