Na Vysoké se lyžovalo 53 dnů

Vysoká – Lyžařská sezona v areálu na Vysoké skončila. Paradoxně ji neukončil razantní nástup jarního počasí ani nezájem lyžařů.

Do lyžařského areálu letos zavítalo více než osm tisíc lyžařů. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Vždyť na sjezdovce leží ještě dnes asi třicet centimetrů sněhu…

„Vlastně jsme doplatili na špatný stav přírodní parkovací plochy u sjezdovky. V bahně prostě nikdo parkovat nechce, což je zcela pochopitelné," konstatoval za vlekaře Aleš Kadlec ze sdružení Lyžař HB, které lyžařské středisko nedaleko Havlíčkova Brodu provozuje.

Na letošní zimní sezonu přesto nebudou ve Vysoké vzpomínat ve zlém. „Trvala přesně třiapadesát dnů. První lyžaři vjeli na svah 30. prosince a shodou okolností jsem to byl já, kdo sjezdovku 20. února poslední jízdou symbolicky uzavřel," podotkl Kadlec s tím, že letos si na Vysoké zalyžovalo více než osm tisíc lyžařů a snowboardistů. „Tak dlouho se u nás za poslední dekádu nelyžovalo, ovšem v porovnání s naší historicky nejúspěšnější sezonou se to vůbec nedá srovnávat. Na přelomu let 1969 a 1970, bylo to v době, kdy jsme uvedli do provozu náš první malý vlek, se na Vysoké lyžovalo nepřetržitě od 28. listopadu do 17. března. A o tom se nám dnes už může tak jenom zdát," usmál se Kadlec.

Na sjezdovce ležela po celou letošní sezonu dostatečně vysoká sněhová pokrývka. Postarala se o to nejen na sníh bohatá zima, ale i dvě sněhová děla. „Věříme, že v budoucnu to bude u nás se sněhem ještě lepší. Radnice v Havlíčkově Brodě totiž vyčlenila prostředky, díky nimž bude posílen nejen přívod elektrické energie, ale také vody. Zasněžovat pak budeme moci hned sedmi sněhovými děly najednou," řekl Kadlec.

Na projekční přípravu a zahájení těchto prací uvolní letos město Havlíčkův Brod tři miliony korun. „Kromě toho již jednáme i s jednotlivými majiteli pozemků, které budou výstavbou a položením inženýrských sítí dotčené," uvedl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Svůj podíl na modernizaci areálu chce mít i obec Vysoká. „Pokud dojde k modernizaci střediska, vzroste i počet jeho návštěvníků. Budeme proto usilovat o to, aby byla vybudována zcela nová komunikace k parkovišti pod sjezdovkou," sdělil starosta Vysoké Martin Vondrák.

„Tato komunikace se bude napojovat mimo území obce. Chceme s majiteli zahájit jednání o výkupu jejich pozemků, přes které by tato komunikace měla vést," upřesnil starosta Vysoké Martin Vondrák.

Jestli se ale součástí chystané modernizace lyžařského areálu stane i úprava parkovací plochy pod sjezdovkou, zůstává nadále nejasné.

Pozemek totiž nepatří obci, ani městu Havlíčkův Brod či sdružení Lyžař HB. „Jde o pozemky v soukromém vlastnictví," potvrdil Vondrák.

Sjezdovka na Vysoké leží v nadmořské výšce 600 metrů a ze zhruba šest kilometrů vzdáleného Havlíčkova Brodu tam lidé jezdí lyžovat řadu let.

Havlíčkobrodští zastupitelé už dříve projednali záměr celkové modernizace lyžařského areálu Vysoká asi za 100 milionů korun. Součástí modernizace by mělo být například i prodloužení stávající 420 metrů dlouhé sjezdovky o dalších 400 metrů. Do tak velké investice se ale město pustit nechce. „Osobně si myslím, že existují dvě varianty," řekl starosta Tecl k možným zdrojům financování. „Buď se na celý projekt podaří získat dotaci, nebo se najde provozovatel, který ho bude také financovat," uzavřel Tecl.