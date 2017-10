Nebezpečná silnice: Na tahu Jihlava - Havlíčkův Brod se zranilo čtrnáct lidí

Havlíčkův Brod, Jihlava - Hlavní silniční tah z Havlíčkova Brodu do Jihlavy se stal v pondělí kritickým místem. Během jediného dne tam došlo ke dvěma vážným dopravním nehodám. Zranilo se při nich 14 lidí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Martin Divíšek

K závažné nehodě došlo v pondělí 16. října deset minut po šestnácté hodině odpoledne na silnici I/38 u obce Skřivánek.

„Na místo byla vyslána nejbližší policejní hlídka a policisté z dopravního inspektorátu Havlíčkův Brod. Došlo k čelnímu střetu vozidel. Devětašedesátiletý řidič vozidla VW projížděl po silnici ve směru od Havlíčkova Brodu na Jihlavu. Na přímém úseku komunikace ve stoupání začal předjíždět nákladní soupravu Iveco s návěsem, ačkoliv se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo. Přitom ohrozil protijedoucí řidičku vozidla Toyota, kterou ve stejnou dobu předjížděl řidič vozidla Škoda, který se rovněž nemohl bezpečně zařadit před vozidlo Toyota. Následně došlo k čelnímu střetu vozidel VW a Škoda. Vozidlo Škoda se po střetu s vozidlem VW stočilo a pravou zadní částí narazilo do levého boku osobního vozidla Toyota. Ke střetu s nákladní soupravou Iveco s návěsem nedošlo," popsala průběh dopravní nehody mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina Dana Čírtková.

Při dopravní nehodě se zranily čtyři osoby. Došlo k lehkému zranění řidiče vozidla VW a řidiče vozidla Škoda, kteří museli být převezeni vozidlem zdravotnické záchranné služby na ošetření do nemocnice v Jihlavě, kde byli hospitalizováni. Při nehodě došlo k těžkému zranění spolujezdkyně z vozidla Škoda, která byla převezena do nemocnice v Jihlavě, kde zůstala hospitalizována. Zranění utrpěl také spolujedoucí z vozidla Škoda, který byl převezen leteckou záchrannou službou do nemocnice v Brně. Policisté provedli u všech řidičů dechové zkoušky, výsledky byly negativní. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda na havarovaných vozidlech ve výši 430 000 korun. Silnice byla po dopravní nehodě a pod dobu vyšetřování a odstraňování jejích následků zcela neprůjezdná.

Deset lidí najednou

Přitom na stejné silnici I/38 na křižovatce u obce Štoky došlo v pondělí ráno patnáct minut po deváté hodině k vážné nehodě tří vozidel. „Při ranní nehodě se zranilo deset osob. Za touto nehodu zřejmě stojí nepozornost sedmdesátiletého řidiče osobního vozidla Škoda Roomster, který jel od Jihlavy na Havlíčkův Brod a nepřizpůsobil rychlost vozidla na vzdálenost na kterou měl rozhled. Přitom přehlédl odbočující osobní vozidlo Škoda Octavia, jehož řidič zde stál v prostoru tříramenné křižovatky u středu komunikace a hodlal odbočit vlevo na obec Štoky a dával přednost v jízdě protijedoucím vozidlům," vysvětlila důvod nehody mluvčí Čírtková.

Došlo ke střetu levé přední části osobního vozidla Škoda Roomster do pravé zadní části osobního vozidla Škoda Octavia, které bylo vlivem nárazu odraženo do protisměru, kde v danou dobu jelo osobní vozidlo Opel Vivaro. Došlo ke střetu osobního vozidla Škoda Octavia a vozidla Opel Vivaro. Při dopravní nehodě došlo k hmotné škodě na všech třech vozidlech ve výši 380 000 korun. Policisté provedli u všech řidičů dechové zkoušky s negativními výsledky. Další okolnosti nehody, stejně jako míra zavinění, jsou předmětem policejního šetření.