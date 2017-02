Havlíčkův Brod - Nejdražší věšák ve střední Evropě Uvozovky kolem slova zdobí jsou zcela namístě.

Štěpánka Saadouni.Foto: Deník/archiv

Neboť barevné pletené šály a bambule už mají do ozdoby daleko. Autorky výtvoru nějak zapomněly, že kostel se nachází těsně u frekventované silnice. Takže se na pletených výrobcích během zimy zachytil smog, prach, saze a všechny možné nečistoty. V současné době věž kostela vyhlíží spíš jako umolousaný bezdomovec. Můžeme konstatovat, že popularizace uspěla. Máme nejdražší historický věšák na staré mokré hadry ve střední Evropě. Je tedy na čase pletenou „parádu" sundat.

Jenže nezdolné pletařky se už chystají k novému útoku. Věž okrášlí na jaro háčkovanou záplavou květin. Autorky nápadu opět zapomínají, kde kostel stojí. A háčkovaná paráda bude časem vypadat stejně uboze. V tom případě by stálo za úvahu, zda by milovnice ručních prací, které se zřejmě doma nudí, neměly napnout svoje síly jiným směrem. V první řadě by mohly kostel a jeho okolí pořádně uklidit a nechat ho důstojně žít, nebo ozdoby občas vyměnit.

stepanka.saadouni@denik.cz