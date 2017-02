(Nejen) eTwinning na brodské ZŠ Konečná

Havlíčkův Brod – Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. V dnešní době je toto úsloví více než aktuální.

Žáci ZŠ Konečná získali díky novému projektu nejen nové zkušenosti, ale i partnery v zahraničí.Foto: ZŠ Konečná

„Proto jsme se rozhodli žákům naší školy vstup do světa cizích jazyků co nejvíce usnadnit. A nejen to. Jazyková výuka by měla být také zábava. Proto se u nás angličtinou baví žáci již od první třídy, kdy poodhalují krásu cizího jazyka ve společnosti myšek Spika, Ruby a dalších členů domácnosti v učebnici Happy House. Učení jde samo, když si můžete i zpívat, hrát a malovat," uvedla učitelka ZŠ Konečná v Havlíčkově Brodě Magda Fialová.

Aby ani starší žáci nepřišli zkrátka, zapojila se škola do platformy eTwinning, která umožňuje internetovou spolupráci mezi evropskými školami. „Přestože bylo toto prostředí pro nás spíše španělskou vesnicí, můžeme nyní hrdě říct, že máme za sebou první společný projekt," podotkla Fialová a dodala, že práce na projektu žákům přinesla nejen nové zkušenosti, ale také partnery z Ukrajiny. Těm se spolupráce zalíbila natolik, že brodskou školu společně s další školou z Nizozemí přizvali do dalšího projektu.

„Plánů v oblasti jazykového vzdělávání máme hodně. Zapojíme do něho více tříd, přidáme další jazyky, či naopak připravíme projekty v jazyce mateřském. Multimediální jazyková učebna, která by na naší škole mohla v brzké době vzniknout, pomůže nejen v jejich realizaci, ale také pro další zkvalitnění jazykové výuky. Díky evropským projektům můžeme dětem otevřít novou bránu do světa vědění a vybavit je do budoucího života nezbytnými jazykovými vědomostmi," zdůraznila Fialová.