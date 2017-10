Nejkrásnější cyklotrasy představuje nová mapa Podoubraví

Chotěboř – K návštěvě malebné krajiny poblíž řeky Doubravy teď může pěší i cyklisty inspirovat nová mapa mikroregionu Podoubraví. Ta představuje nejkrásnější cyklotrasy i turistické trasy regionu. Mapa je k dispozici v Sídle Svazku obcí Podoubraví v Chotěboři nebo na úřadech 28 členských obcí, kterými je například Krucemburk, Havlíčkova Borová, Nová Ves u Chotěboře nebo Ždírec nad Doubravou.

Lidé si na začátku mohli vybrat, zda zvolí jednodušší trasu vrchem po zelené, nebo tu těžší údolím řeky Doubravy. Cesta podél břehu je převážně kamenitá.Foto: Deník/Filip Brož

„Naším cílem při navrhování skládací mapky bylo propojit cyklotrasami celé území našeho svazku. Hlavní páteřní cyklotrasou je Podoubravská cyklotrasa vedoucí z Krucemburku podhůřím Železných hor až do Vilémova a zpět přes Chotěboř a Havlíčkovu Borovou," uvedla Dita Benáková, tajemnice svazku obcí s tím, že na tuto cyklotrasu navazují vedlejší stezky tak, aby se propojilo všech členských obcí svazku Podoubraví. Druhá strana skládací mapy ve formátu A1 přibližuje každou z obcí a nabízí tipy na zajímavá místa, která stojí za to navštívit.



Region Podoubraví je spjatý s horním tokem řeky Doubravy a zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Rozsáhlé lesní porosty jsou rájem houbařů a sběratelů lesních plodů a na podzim skvělým místem pro odpočinek a klidné procházky, které dokážou skvěle odplavit každodenní starosti.