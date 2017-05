Nejlepší byla medovina, která se rodí v Zahrádce u Tomíků

Lukavec, Brno – Nejlepší medovina se rodí v Zahrádce u Tomíků v Lukavci a stojí za ní Roman Macholda. Vyplývá to z výsledků soutěže tradičních medovin, která se v závěru minulého týdne uskutečnila v Brně.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Archív

Na soutěži Medovina roku se utkalo 70 druhů medovin ve čtyřech kategoriích. Medovina od Romana Macholdy zvítězila v kategorii Klasická medovina a současně získala také titul Šampion výstavy. „Úspěch v této soutěži nám samozřejmě udělal obrovskou radost a je to velká odměna hlavně pro manžela, který vítěznou medovinu vyrábí,“ reagovala Gabriela Macholdová, manželka Romana Macholdy. „Já sama takovou medovinu ani vyrobit neumím, ale starám se o další činnosti, které jsou při takové výrobě potřeba,“ připomněla Gabriela Macholdová.

Současně prozradila, že je za čerstvým úspěchem deset let usilovné práce. „Od začátku jsme vsadili na poctivost při výrobě medoviny, nešlo nám o to prodávat produkt, který by nesplňoval naše nároky a představy za každou cenu. Teď se ukazuje, že se to vyplatilo,“ dodávala manželka lukaveckého včelaře.

V kategorii Klasická jednodruhová medovina patří titul Přibyslavské medovině – lesní od Miroslava Zeleného.

V nejvíce obsazené kategorii Kořeněno-bylinná medovina (40 vzorků) získala prvenství Luženská medovina – jemná Vladimíra Slanaře a konečně kategorii Ovocná medovina ovládla Vilíkova vášeň – višňová Pavla Vaverky.

Degustátoři a výrobci hodnotili nabídku domácích (hobby) i profesionálních (komerčních) produktů v Brně už 5. května. Všechny medoviny, které se soutěže zúčastnily, mohli poprvé ochutnat návštěvníci včelařské výstavy, která se uskutečnila v rámci veletrhu Natur Expo. Ten se na Výstavišti Brno konal od 11. do 14. května.

Podstatou brněnské soutěže Medovina roku je, že se mohou účastnit jen kvašené tradičně vyráběné medoviny bez náhražek. „Také jsme si dali záležet na rozdělení medovin do několika kategorií podle použitého medu nebo ingrediencí. Poprvé jsme vydělili kategorii pro druhové medoviny kvašené z jednoho druhu medu, kam v našich zemích patří typicky lipové, slunečnicové či medoviny z medovicového medu,“ uvedl spoluorganizátor soutěže a majitel Muzea medoviny v Praze Jiří Pouček.

Právě do pražské degustační prodejny Muzea medoviny se oceněné vzorky z veletrhu Natur Expo mezitím přesunuly a jsou zde k ochutnání od úterý 16. do pátku 19. května.

Soutěž Medovina roku se koná s cílem poukázat na vysokou kvalitu české medoviny a její rozmanitost v profesionální, ale i domácí produkci.