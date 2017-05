Nemocnice vyhlásily striktní zákaz kouření, psychiatrie ale bude kuřárny tolerovat

Havlíčkův Brod - Uvnitř havlíčkobrodské nemocnice nebo v jejím nejbližším okolí si od 31. května nezapálí cigaretu pacienti ani zdravotnický personál. Podobné to bude i v ostatních nemocnicích v kraji, kromě psychiatrie. Porušení zákazu kouření se bude trestat vysokou pokutou. Na neukázněné kuřáky mohou zdravotníci volat i policii.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„V účinnost totiž vstupuje nový zákon č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Podle tohoto zákona platí absolutní zákaz kouření ve všech zdravotnických zařízeních, a to včetně prostor, které souvisejí s jejich provozem,“ vysvětluje důvod opatření mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě Petra Černo. Jak dodává, zákaz se týká i používání elektronických cigaret. Zákaz kouření platí jak pro zaměstnance, tak pro pacienty, návštěvy a další osoby, které se v areálu nemocnice pohybují. V nemocničním bufetu bude zrušen prodej tabákových výrobků a e-cigaret.

„Jsme také nuceni k poslednímu květnu zrušit všechna kuřácká místa v budovách i mimo ně. Osoby porušující zákaz kouření jsme povinni vyzvat k jeho dodržování. Porušení zákazu je přestupek, za který může být kuřákovi udělena pokuta až do pěti tisíc korun. Nemocnice je vystavena riziku pokuty do výše 50 tisíc korun, pokud bude tolerovat kouření a používání e-cigaret ve svém areálu a nebude po kuřácích vyžadovat dodržování zákazu,“ zdůrazňuje mluvčí Černo.

Názor: Místo pokut bonusy

„Nemyslím si, že bych bez cigarety nevydržel. Pracuji na interním oddělení na jednotce intenzivní péče a zažívám často v práci takový stres, že nemám na cigaretu čas ani chuť,“ prozrazuje například mladý zdravotník Marek Milichovský. Jak ale vzápětí dodává, považuje protikuřácký zákon za paskvil. „Možná by se tento zákon dokonce dal označit v některých případech za omezování osobní svobody. Je to pokrytectví. Na jedné straně jsou kuřáci terčem kritiky, ale na druhé straně nejvíc peněz do státního rozpočtu teče právě z cigaret, které se prodávají na každém rohu. Neboli kuřáci nám páchnou, ale jejich peníze už ne,“ konstatuje Marek.

Jak dodává, konkrétně ve zdravotnictví by se měly začít hodně rychle řešit mnohem vážnější problémy, než kouření.

„Mzdy ve zdravotnictví jsou katastrofální. Moji kolegové mají často dvě zaměstnání, aby se uživili. Peníze nejsou, ale přibývá příkazů a zákazů. Já mám svou práci rád, ale každý den uvažuji o tom, jestli nemám dát výpověď. Zdravotnického personálu je v nemocnici málo. Jsme přetěžovaní, stále ve stresu a teď nás ještě chce někdo trestat za to, že si po náročné práci v pauze zapálíme cigaretu? Myslím, že než vyhrožovat pokutou, by bylo lepší motivovat zdravotníky k nekouření například finančním bonusem. Jak je vidět z protikuřácké kampaně, peníze by se našly,“ navrhuje Marek.

Jak dodává, neumí si představit, jak bude nemocnice nekouření ve svých prostorách kontrolovat a trestat. „Potrestá nás někdo z vedení nemocnice? Budou chodit kontroly? Budeme na sebe donášet? Zavoláme na přistiženého kuřáka policii? Podle mého názoru toto jen zhorší pracovní a mezilidské vztahy, povede to k vyřizování osobních účtů. Nic dobrého to nepřinese,“ obává se Marek.

Jakým způsobem bude kouření v areálu nemocnice postihováno, to podle ředitele Davida Rezničenka jasně říká zákon.

„Spoléháme se na to, že veřejnost chápe, že do zdravotnického zařízení lidé chodí s nějakým zdravotním problémem a uzdravit se, proto budou ctít cedule zákazu kouření. Kuřáky budeme upozorňovat na platící Zákon, žádat je o dodržování zákazu. Pokud se vyskytne nějaký kuřák, který opakovaně neuposlechne naše výzvy a upozornění, pak je možné celou věc řešit přivoláním Městské policie či Policie ČR,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Petra Černo, jakým způsobem se bude při porušení protikuřáckého zákona v nemocnici postupovat.



Kouření je od 31. Května zakázáno ve všech zdravotnických zařízeních. Týká se to i zdravotnických záchranářů.

„Zákon je zákon s tím se nedá nic dělat. Kouření je zakázáno, budeme to muset dodržovat. Zaměstnancům to budeme připomínat, ale nějaké tvrdé sankce neplánujeme,“ sdělil primář Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina výjezdové základny Havlíčkův Brod Aleš Ošťádal. Jak dodal, on sám je kuřák, ale zákon bude dodržovat.

Nové podmínky

„Jsme si vědomi, že nové podmínky jsou pro pacienty i mnoho našich zaměstnanců náročné, ale věříme, že v konečném důsledku to pro ně bude přínosem,“ doufá mluvčí nemocnice Petra Černo. Havlíčkobrodská nemocnice proto uspořádala asi pro dvě desítky zdravotních sester nedávno zvláštní seminář na téma odvykání kouření, který vedly Stanislava Kulovaná a Vladislava Felbrová z Centra pro závislé na tabáku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tyto proškolené zdravotní sestry by pak měly svým kolegům a pacientům nemocnice nabízet pomoc v případě, že se rozhodnou s cigaretou skončit.

„Podle našich zkušeností kouří asi 40 procent zdravotních sester a 17 procent lékařů. Důvodem, proč zdravotníci kouří, je často stres v práci. Bohužel ani znalost rizik spojených s kouření není pro zdravotníky někdy dostatečnou motivací, aby přestali,“ vysvětluje Stanislava Kulovaná.

Podle jejího názoru by protikuřácká osvěta měla být nenásilná a rozhodnutí skoncovat s kouřením by mělo být svobodným rozhodnutím každého jednotlivce. „Ve fakultní nemocnici jsme vyškolili zdravotníky z 23 klinik a nemyslím si, že by se protikuřácká intervence zneužívala k vyřizování problémů na pracovišti. Zdravotní sestra může doporučit kolegyni, aby přestala s kouřením, nabídnout radu, ale dál to není její věc,“ míní Stanislava Kulovaná. Jak dodává, existují dnes různé prostředky, jak zmírnit chuť na cigaretu v práci, například nikotinové náplasti.

Obyčejná slušnost

Cigaretu před havlíčkobrodskou nemocnicí si od konce května už nezapálí třeba Petr Blažek z Havlíčkova Brodu. „Zákaz kouření pro pacienty v nemocnici chápu, před nemocnicí už méně. Zákaz elektronických cigaret nechápu vůbec. Co se týče doktorů a sester, tak myslím, že je to jejich věc. Chci, aby mě lékař léčil dobře, jestli kouří, mě nezajímá. Pro ty, co kouří, by měly být kuřárny. Je to lepší než aby se schovávali s cigaretou v křoví. Jinak mě děsí, jak stát chce všechno regulovat zákazem, přitom by stačila obyčejná lidská slušnost,“ míní pan Petr.

Alena Kubátová z Havlíčkova Brodu naopak zákaz kouření v nemocnici vítá. „Kdo je nemocný, nemá co kouřit. Vadí mi, když z doktora nebo sestry táhne kouř z cigaret, přitom mi radí, že mám žít zdravě, mám zhubnout a začít sportovat,“ ohrazuje se pacientka.

Kuřárny zůstanou

V psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě, co se týče zákazu kouření, tak striktní nebudou. „Nemocnici bude zakázáno kouření ve vnitřních prostorách budov. A to jak pacientům, tak i zaměstnancům a veřejnosti. Nadále se bude moci kouřit ve venkovních prostorách areálu psychiatrické nemocnice a ve vnitřních kuřárnách pro pacienty, na těch lůžkových odděleních, kde jsou zřízeny a kde budou splňovat technické podmínky podle zákona,“ informuje ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod Jaromír Mašek. Na čtyřlůžkových odděleních budou od 31.května kuřárny zrušeny, nové vnitřní kuřárny se v objektech psychiatrické nemocnice zřizovat nebudou.

„Už v současné době jsou vnitřní kuřárny zřízeny pouze na 12 lůžkových odděleních psychiatrické nemocnice z celkových 23, od 31. května budou zřízeny pouze na 8 lůžkových odděleních z celkových 23. Pacienti lůžkových oddělení, kde nejsou vnitřní kuřárny, mohou kouřit ve venkovních prostorách.

Od 31. května bude ukončen volný prodej tabákových výrobků v kiosku psychiatrické nemocnice,“ upřesňuje ředitel Mašek.