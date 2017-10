Nemocnice zažila evakuaci, jen cvičně

Chotěboř - Uspává lidi pohledem, dokáže ohnout lžíci, přečíst něčí minulost i budoucnost nebo diváka přinutit zapomenout vlastní jméno. Není to podvod ani finta. Vše se odehrává jen v hlavě diváků. Jakub Kroulík do ní umí proniknout. Jak je to možné a co dalšího mentalista a hypnotizér dokáže, o tom se mohou přesvědčit lidé v chotěbořské knihovně. Jakub Kroulík sem zavítá 23. října.