Nemocnici v Havlíčkově Brodě chybějí lékaři

Havlíčkův Brod – Havlíčkobrodské nemocnici chybějí lékaři. Jejich nedostatek řeší vedení nemocnice náborovými příspěvky a bonusy ve výši až 300 tisíc korun.

Nemocnice v Havlíčkově Brodě.Foto: DENÍK/Jaromír Kulhánek

„Z oddělení neurologie odešly dvě mladé lékařky. Aktuálně bychom tedy potřebovali posílit tým na neurologii, ORL, interně, plicním oddělení, ale i na gynekologii a porodnici, kde hledáme zástupce primáře,“ popsala aktuální situaci mluvčí nemocnice Petra Černo. Podrobný aktuální seznam volných pracovních míst pro lékaře, ale také střední zdravotnický personál, najdou zájemci na webových stránkách nemocnice. Podle seznamu by nemocnice potřebovala asi 15 lékařů, z toho dva na místo primáře nebo jeho zástupce.

„Rozhodně bychom nechtěli, aby mezi pacienty informace o nedostatku lékařů budila zbytečnou paniku. Aktuálně zajišťujeme péči na všech odděleních, některá oddělení bychom však potřebovali personálně posílit,“ zdůraznila mluvčí Černo.

Podle mluvčí je migrace lékařů problém všech českých nemocnic, na který dlouhodobě poukazují nemocnice i Česká lékařská komora. „ V průběhu posledních let i naše nemocnice zaznamenává, pokles žádostí o zaměstnání ze strany lékařů. Ještě zhruba před deseti lety jsme si mohli vybírat a zájem byl i ze strany mladých lékařů absolventů. Nyní je situace zcela jiná. Lékaře musíme pro některé obory i proaktivně hledat, nabízet výhody a vyšší platové ohodnocení. Jsou lékařské obory, o které je dlouhodobě menší zájem jak ze strany mladých lékařů, tak ještě větší problém je sehnat lékaře se specializovanou způsobilostí. Naopak jsou oddělení, která jsou personálně velice stabilní. Velký zájem je v naší nemocnici například o práci na oddělení chirurgie, ortopedie nebo ARO,“ vysvětlila mluvčí.

V letošním roce k aktuálnímu datu nastoupilo do nemocnice Havlíčkův Brod celkem 13 lékařů do pracovního poměru, přičemž jeden využil podle mluvčí nabídku stipendia a jeden nabídku náborového příspěvku. Zároveň k dnešnímu datu ukončilo v nemocnici v Havlíčkově Brodě pracovní poměr celkem 11 lékařů.

„V příštím roce by k nám měli nastoupit 3 lékaři, absolventi, kteří nyní pobírají od Kraje stipendium. Projekt stipendií pro mediky tedy zaznamenává kladnou odezvu,“ sdělila Černo. Jak dodala, lékaři odcházejí z nemocnic z různých důvodů. Do soukromých ambulancí, kde praktici odešli do důchodu nebo si otevřou vlastní soukromé ambulance.

Odcházejí třeba za partnerem do jiného města, do zahraničí nebo je zláká jiná nemocnice, většinou fakultní, kde nabízejí vyšší plat. „Náborové příspěvky a další bonusy, jako třeba nabídka bytu, který nám pro lékaře poskytuje město Havlíčkův Brod, za což jsme velmi vděční, jsou jednoznačnou výhodou a motivací,“ dodala mluvčí.