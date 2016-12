Nic nemůže být geniální, dokud to zůstane v hlavě, říká režisér Jiří Kadlec

Havlíčkův Brod – „Lidé mi říkají, že jsem blázen, ale já mám rozepsané tři další scénáře a v hlavě si nosím dalších osm námětů na film," vypráví s nadšením dvacetiletý režisér Jiří Kadlec, zvaný Freedy, z Havlíčkova Brodu.

Ten nedávno dokončil svůj první celovečerní film o šikaně – Cesty osudu. Snímek natáčel s partou mladých lidí během letních prázdnin v Havlíčkově Brodě. Po Vánocích by se měl film objevit na základních a středních školách po celé Vysočině.

Sáhl jsem si na dno

„Rozhodně nemám dost a chci toho dokázat mnohem víc. Mám připravených hned několik scénářů, které čekají na správný čas a hlavně vybavení. Cesty osudu mě nejen nakoply dopředu, ale sáhl jsem si i pořádně na dno. K Cestám osudu jsem si sám napsal nejen scénář, ale i film natočil, upravil, sestříhal a přidal efekty. Jen u střihu jsem strávil neuvěřitelných 768 hodin," popisuje své zážitky Freedy.

Dosud měl na svědomí pouze dva videoklipy, které tvořil pro sebe a svého kamaráda.

„Pamatuji si na den, kdy jsem se rozhodl, že se chci stát režisérem. Tehdy jsem zapnul YouTube a viděl tam několik lidí, kteří vytváří neuvěřitelné efekty a videa. Hned jsem o tom začal snít, vše si představovat. Dokázal jsem se do toho vcítit a před mým vnitřním zrakem se spustilo kino plné námětů," dodává jedním dechem. Film si již odbyl svoji předpremiéru pro herce a nedávno také premiéru v třebíčském nízkoprahovém klubu Barák. Snímek je tematicky zaměřený na šikanu. Ukazuje, jaké dopady a důsledky může mít psychický a fyzický teror agresora vůči jedné osobě. Na to, že jde o režijní debut, je ve filmu velmi dobře zpracováno psychologické prokreslení postav a dramatická zápletka.

„V příštím roce bych chtěl natočit pokračování tohoto snímku, tedy Cesty osudu 2. Rád bych se opět zaměřil na sociální témata, konkrétně pak na domácí násilí, drogy a chování mladých lidí. Během natáčení jsem se dostatečně poučil z vlastních chyb a vím, na čem musím zapracovat. Chce to hlavně vylepšit techniku a kompletní vybavení," pokračuje Freedy a podotýká, že ho podporují kamarádi a přítelkyně.

„Rodiče zpočátku nevěřili tomu, že to dokážu. Nyní vidí, že jsem splnil to, co jsem slíbil. Nechci stát na místě a mám chuť se vrhnout do dalšího projektu. Nikdy nemůže být nic geniální, dokud to zůstane na papíře nebo v hlavě. Musí se to převést na plátno," zdůrazňuje Freedy s tím, že má v plánu se i dál vzdělávat. „Učím se z každého filmu. Poslal jsem také své scénáře hned několika známým českým režisérům, kteří mi poskytli cenné zpětné vazby. Jsem také rád, že mohu počítat se stejnými herci a komparzem do dalších projektů," uzavírá Jiří Kadlec s velkým poděkováním pro všechny lidi, kteří se na filmu podíleli.