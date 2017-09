Nízkoprahové kluby se otevřely lidem, nabízí možnost trávit čas smysluplně

Havlíčkův Brod – K čemu jsou dobré nízkoprahové kluby, jakým způsobem pomáhají a komu jsou vůbec určené, to je tématem tohoto týdne v celé republice.

Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Jinak tomu není ani v Havlíčkově Brodě a ve Světlé nad Sázavou. Zdejší centra se zapojila do akce s názvem Týden nízkoprahových klubů. Ta má upozornit na práci a význam nízkoprahů, které nabízí pomocnou ruku dětem a mládeži, nabízí jim možnost smyslupného trávení volného času, poradenství a různé sociální služby. Týden nízkoprahových klubů již po desáté pořádá Česká asociace streetwork a 71 nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé republiky.



Rušno bude tento týden i v nízkoprahovém centru BAN! při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Organizátoři program zaměřili na děti, které klub navštěvují, oslovili brodské střední i základní školy a na návštěvu zvou i širokou veřejnost.



"Žáky provedeme po našich prostorách, vysvětlíme jim, v jakých případech za námi mohou přijít, a zodpovíme jejich otázky. Musím podotknout, že v minulém roce byl o prohlídku klubu ze strany škol velký zájem," uvedla vedoucí BAN!u Jana Mieslerová.



Ve čtvrtek 21. září od 13 do 17 hodin potom BAN! chystá Den otevřených dveří i pro širokou veřejnost. "Po celý den budemem myslet i na naše klienty, pro které chystáme turnaje v nejrůznějších hrách a také promítání filmu," dodala vedoucí klubu, který letos slaví již páté narozeniny.



Odpolední promítání dokumentů o šikaně a Den otevřených dveří si v rámci akce připravilo také světelské centrum eNCéčko. "Pracovníci se zaměří především na program pro tamní klienty," podotkla mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod Aneta Slavíková.



Nízkoprahový klub je sociální služba, kterou mohou využívat děti a dospívající mládež. Kluby vznikají v malých i velkých městech, ve vyloučených lokalitách nebo tam, kde se mládež schází. Jsou prevencí proti vysedávání na lavičkách, vandalismu na veřejném prostranství, záškoláctví nebo konfliktům se zákonem. Navštěvovat je mohou všichni - od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života až po "průšviháře" ze zvláštní školy. Jsou v podstatě volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům kroužkům a jiným organizovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství a sociální servis. Nízkoprahovost spočívá v tom, že se snaží být cílové skupině co nejpřístupnější. Za službu se neplatí.