Noční prohlídky: Na hradě v Lipnici lidé potkají i Haška

Havlíčkův Brod – Procházka po Havlíčkově Brodě nabízí turistům i svým obyvatelům hodně. Krásné historické stavby, muzea, zajímavá místa. Každý ale neví, že může zahrnovat i luštění tajných kódů. Kdo by si rád vyzkoušel nevšední zážitek, má možnost zapojit se do šifrovacích her s názvem Šifruj.cz.