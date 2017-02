Nová sportovní hala v Brodě bude stát v areálu TJ Jiskra

Havlíčkův Brod – Rozhodnuto. Nová městská sportovní hala bude stát poblíž staré haly v Ledečské ulici v areálu TJ Jiskra.

Brodští zastupitelé nakonec dali na doporučení výborů a upřednostnili toto umístění před lokalitou u Základní školy Nuselská. Město však stojí hned před první komplikací. Na výběr jsou dvě možnosti, kde halu postavit, a u obou je potřeba vykoupit pozemky.

„Výbory byly o komplikaci s pozemky informovány, a i přesto upřednostnily tento areál. Nyní je potřeba se s majiteli dohodnout a pozemky vykoupit. Následně se vytvoří projekt a další potřebná dokumentace. Vzhledem k tomu předpokládám, že nová víceúčelová sportovní hala nevznikne v nejbližších dvou letech," konstatoval starosta Brodu Jan Tecl.

TJ Jiskra Havlíčkův Brod rozhodnutí zastupitelů kvituje. „Budeme však respektovat umístění a lokalitu, jakou město vybere," uvedl tajemník Jiskry Pavel Mazánek. První variantou je to, že by hala stála hned vedle haly staré. Druhá pak počítá s umístěním v blízkosti ubytovny Sport a lidé by museli mezi starým a novým sportovištěm přebíhat.

Město novou halu potřebuje jako sůl. Ta současná je pro mnohé sporty svými parametry zcela nevyhovující, a to jak po stránce kapacitní, tak i zázemím pro diváky. „Největší problém je především s tribunou, jelikož diváci prakticky nevidí třetinu palubovky. Když je plno, nastává další problém, a to s opěrnými sloupy, přes které rovněž není vidět," vysvětlil Mazánek. Pokračoval, že jedna hala zkrátka nemůže pokrýt všechny sporty a kvůli nevyhovujícím podmínkám nelze pořádat ani některé šampionáty či turnaje.

„V současné hale je i velký nápor sportovních oddílů. Občas kvůli termínům nezbývá místo na chotěbořský a brodský futsal, které na Havlíčkobrodsku nemají jinou možnost pro pořádání zápasů," zdůraznil Mazánek.

Nová moderní hala bude stát desítky milionů korun, přičemž město by chtělo využít i některé dotační tituly. Dodejme také, že stará sportovní hala v ulici Ledečská prošla rekonstrukcí naposledy před dlouhými třinácti lety.