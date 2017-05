Novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského získala zpravodajka Šafaříková

Havlíčkův Brod – Odborná porota, složená z významných českých novinářů, včera v Brodě vyhlásila již osmnácté novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského.

Do Havlíčkova Brodu se sjeli významní novináři. Po osmnácté se zde předávaly novinářské ceny K.H. Borovského a dvě Novinářské křepelky pro novináře do 33 let. Na snímku je vítězka Kateřina Šafaříková.

Vítězkou této ceny se stala zahraniční zpravodajka Kateřina Šafaříková, kterou porota ocenila za psaní překračující hranice Evropy. Novinářskou křepelku, cenu pro novináře do 33 let, si odnesli Lukáš Prchal z aktuálně.cz a Lukáš Senft z Deníku Referendum. Zahraniční zpravodajku Kateřinu Šafaříkovou porota ocenila za to, s jakou samozřejmostí, nadhledem a pečlivostí píše o zahraniční politice. Jaroslav Spurný z Respektu ji označil za evropského novináře, možná prvního a možná jediného. „Každý novinář to zná. Píše a najednou mu chybí slovo. Mně se to stává často. Ale stačí zvednout hlavu a podívat se tam, kde sedí Kateřina a ona samozřejmě a jakoby mimochodem vždy dodá tu správnou odpověď. Úplně stejně působí i její články,“ popsal svou spolupracovnici Spurný. „O tom, že za hranicemi žijí lidé, kteří žijí obyčejný život jako my, se moc nepsalo. Jejich svět se začal více odhalovat až teď, ve spojitosti s uprchlickou krizí. A tato cena je ocenění pro všechny zahraniční zpravodaje, kterým bych ji také ráda věnovala,“ vyjádřila svůj dík Kateřina Šafaříková. Držiteli Novinářské křepelky, ceny pro novináře do 33 let, se stal Lukáš Prchal z aktuálně.cz za investigativní objevy a zasvěcené nadšení, s nimiž se do nich pouští a Lukáš Senft z Deníku Referendum. Ten porotu přesvědčil svou schopností nahlížet na různá témata z netradičních úhlů. Letos porota udělila také mimořádnou Cenu Opus Vitae. Tu za novinářskou vitalitu a přínos české žurnalistice získal Karel Pacner, který již více než 50 let pracuje pro MF Dnes a i díky své spisovatelské činnosti se zasloužil o popularizaci vědy. ČTĚTE TAKÉ: Prapor brodských hasičů je starý 85 let Zajímavou souvislost přítomným novinářům prozradil místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl. Předávání novinářských cen proběhlo v budově radnice, která tu stojí od 15 století, takže pamatuje i dobu, kdy Brodem kráčel významný český novinář Karel Havlíček Borovský. Tehdy zde byla hospoda. „Dá se předpokládat, že Karel Havlíček v těchto místech byl, takže pokud zapojíme fantazii, můžeme si, představit, že je tu teď s námi a myslím, že je na své nástupce patřičně hrdý,“ podotknul Jůzl. Novinářské ceny uděluje správní rada nadace Český literární fond Praha na návrh odborné poroty. V ní letos zasedla vedoucí dramaturgyně Událostí komentářů Martina Riebauerová, Jan Bumba z Českého rozhlasu Radiožurnál, Jiří Pehe, politolog Lukáš Jelínek, zpravodaj Českého rozhlasu Miroslav Konvalina, Jaroslav Spurný z Respektu a zpravodaj ve Francii Jan Šmíd. Hlavní novinářskou cenu nadace dotuje 50 tisíci korunami. Křepelky finančně podpořilo i Město Havlíčkův Brod, a to 3333 korunami.

