Novinkou sbírky byl Tříkrálový stánek na Havlíčkově náměstí

Havlíčkobrodsko – Na mnoha místech havlíčko᠆brodského regionu pokračovala ještě o víkendu Tříkrálová sbírka.

Tříkrálový stánek si na Havlíčkovo náměstí přišli prohlédnout i představitelé města Havlíčkova Brodu. A co se týče sbírky, ani oni nezůstali pozadu. Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

Oficiálně byla zahájena v pátek 6. ledna a koledníci se v ten den dočkali i tradičního kněžského požehnání. Bylo tomu tak například i ve Světlé nad Sázavou.

Tam dvaadvaceti trojicím koledníků požehnal v kostele sv. Václava kněz Tomáš Fiala. Poté se již rozešli s pokladničkami po městě a okolních obcích patřících do farnosti. Koledníci s královskými korunkami v navštívených domácnostech, úřadech a také obchodech zazpívali známou písničku My tři králové jdeme k vám, křídou nadepsali na zárubně, nebo přímo na dveře symbolické K+M+B 2017 a za to do pokladniček obdrželi finanční obnos.

Do ulic Havlíčkova Brodu, a letos to již bylo po desáté, se pro změnu vydala i „ředitelská Tříkrálová koleda. Ředitelka havlíčkobrodské Oblastní charity Anna Blažková, ředitel Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Jiří Jedlička a s nimi i vedoucí nemocniční lékárny Vít Vodrážka si oblékli kostýmy, nasadili koruny, vzali kytaru a roznášeli po městě poselství Tříkrálové sbírky.

„No, kde jste, my už na vás čekáme od rána," ozývalo se často ihned po tom, co mudrcové z Východu překročili práh štědrých příbytků. Někteří obchodníci nabízeli třem králům malé pohoštění, jiní byli nadšení z vůně kadidla. Našli se i tací, kteří tři krále zastavili na ulici, vyfotografovali je a přispěli do pokladničky.

V tomto roce stál vůbec poprvé na Havlíčkově náměstí i Tříkrálový stánek, u něhož se kolemjdoucí zastavovali na svařené nealkoholické pivo se švestkovou či višňovou příchutí. Při popíjení lahodného nápoje si navíc mohli pročítat nový charitní zpravodaj s názvem Králíček, jehož nulté číslo bylo věnováno právě letošní Tříkrálové sbírce.

Ve stánku byla umístěna i tříkrálová kasička, do níž lidé přispívali na pomoc nemocným a potřebným především z jejich regionu. „Velký dík patří městu Havlíčkův Brod za vypůjčení stánku a Technickým službám Havlíčkův Brod za jeho postavení a skvělý servis. Nemůžeme zapomenout ani na dobrovolníky, kteří se nezalekli mrazivého počasí a ve stánku s úsměvem na rtech informovali zájemceo tradici tříkrálového koledování. Ohlasy na novinku byly pozitivní, takže o stánku budeme určitě uvažovati v příštím roce," zmínila koordinátorka Tříkrálové sbírky na území havlíčkobrodského a humpoleckého vikariátu Jana Dománková. Ke stánku přišli i představitelé havlíčkobrodské radnice.

Sami tři králové si koledování užívali a čas od času tropili malé žertíky. Zkoušeli například zazpívat bankomatu a naoko se cítili dotčeni, když jim stroj žádné korunky nevydal. Při koledování v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod si zase všimli obrázku tří králů,s nímž se hned chtěli „zvěčnit".

V pondělí Tříkrálová sbírka skončí, v úterý dopoledne začne sčítání vybraných příspěvků, které budou použity na celou řadu projektů sociálního charakteru.

Aneta Slavíková

Jiří Víšek