Nových exekucí ubývá

Havlíčkův Brod – Blíží se Vánoce, máme pro vás tu nejlepší nabídku, lákají poskytovatelé finančních půjček.

Přestože před nimi odborníci varují, na Vánoce si letos půjčí 17 procent Čechů v produktivním věku, tedy celkem 1,2 milionu lidí. Varující je, že skoro čtvrtina z nich má na krku dluhy, nebo je v exekuci.

„Jestli si letos lidé půjčují více než loni, to v exekucích poznáme až za rok či za dva," konstatoval havlíčkobrodský exekutor Stanislav Molák. Jak dodal, je potěšující zprávou, že nových exekucí obecně ubývá, takže se dá předpokládat, že buď jsou lidé odpovědní a méně si půjčují… „Nebo díky aktuálně dobrým hospodářským poměrům, jako je růst ekonomiky, nízká nezaměstnanost a z ní plynoucí tlak na zvýšení mezd, jsou schopni úspěšněji hradit své závazky. Podle mých zkušeností s lidskou povahou bych to spíš přičítal tomu druhému," podotkl exekutor.

Z dostupných údajů lze podle Moláka každopádně zjistit, že je naprosté minimum dlužníků, asi tak pět až sedm procent, kteří by se dostávali do exekucí poprvé. „Optimisticky lze tedy na to pohlédnout tak, že každý, kdo se mohl poučit o nebezpečí bezuzdného půjčování, žití na dluh a z něj plynoucích dluhových pastí, už se nepochybně poučil a dokáže se jim vyhnout," konstatoval exekutor s tím, že jeho kancelář očekává pokles exekucí asi o 20 procent oproti loňskému roku. „Pokud se nedojde k tomu, že by si některý věřitel s větším portfoliem pohledávek potřeboval na poslední chvíli před koncem roku takzvaně vyčistit stůl, tak očekáváme za rok 2016 kolem 4 300 nově zahájených řízení," upřesnil Molák.

Rozumně uvažující lidé půjčky na Vánoce odsuzují. „Půjčovat si na vánoční dárky? Ať žije konzum aneb jak se kvůli jednomu večeru zadlužit na roky a jak nerozumně nakoupit to, co bude 14 dní poté stát sotva polovinu," podotkl Josef Kubát z Havlíčkova Brodu.

„Šokuje nás, že si půjčku chtějí brát i lidé, kteří nyní čelí exekuci, často i mnohočetné. Tím své trable ovšem ještě prohloubí," poznamenal viceprezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

Alarmující je podle jeho názoru i fakt, že téměř každý sedmý ve věku 18 až 26 let má již nějakou zkušenost s exekucí.

Půjčovat si peníze na vánoční dárky je ošemetné a podle Exekutorské komory by si to měl člověk velmi dobře rozmyslet. A to nejen jestli by byl takovou půjčku schopen splácet, ale rovněž zda je opravdu nutná.

Nejenže si Češi často půjčují na zcela nepotřebné věci nebo dovolené, často mají navíc tendenci odvozovat kvalitu dárku z jeho ceny.

Ještě horší je však podle exekutorů varianta, když si lidé berou půjčku, aby splatili jiný stávající závazek. Dostanou se tak do začarovaného kruhu, ze kterého se jen velmi těžko dostává ven. Nakonec mohou skončit i v několika exekučních řízeních naráz.